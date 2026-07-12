Meclis'te gündem yoğun: İşte Yargı Paketi ve 15 Temmuz programı
TBMM Genel Kurulu, 14 Temmuz itibarıyla mesaisine başlayarak milyonların beklediği en düşük emekli aylığı artışını ve IBAN dolandırıcılarına yönelik cezai düzenlemeleri içeren 12. Yargı Paketi'ni masaya yatıracak. Alçak FETÖ darbe girişiminin 10'uncu yıl dönümünde kapılarını anma programları için açacak olan Meclis, şehitleri mevlid ve dijital sergilerle anarken mahkemelerdeki duruşma sürelerini 3 ayla sınırlayan tarihi reformu yasalaştıracak.