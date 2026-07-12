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Kafkasör'de 45. randevu Yaylada kozlarını paylaştılar

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IHA Giriş Tarihi:

Kafkasör'de 45. randevu Yaylada kozlarını paylaştılar

Artvin'in Kafkasör Yaylası'nda bu yıl 45.'incisi düzenlenen festivalde boğalar şampiyonluk için kıyasıya mücadele etti.

#1
Foto - Kafkasör'de 45. randevu Yaylada kozlarını paylaştılar

Artvin'de 45.'incisi düzenlenen Kafkasör Kültür Turizm ve Sanat Festivali renkli görüntülere sahne oldu.

#2
Foto - Kafkasör'de 45. randevu Yaylada kozlarını paylaştılar

Bin 200 rakımlı Kafkasör Yaylası'ndaki arenada düzenlenen boğa güreşlerine, Artvin ve ilçeleri başta olmak üzere Rize ve Erzurum, Aydın, Muğla illerinden 157 boğa sahibi katıldı. Boğa güreşleri baş, başaltı, küçük başaltı, büyük orta, küçük orta, ayak, deste ve süperbaş olmak üzere 8 kategoride gerçekleştirildi.

#3
Foto - Kafkasör'de 45. randevu Yaylada kozlarını paylaştılar

Festival çerçevesinde Perşembe ve Cuma günü düzenlenen yıldızlar boyunda ise 5 kategoride boğalar kıyasıya mücadele etti.

#4
Foto - Kafkasör'de 45. randevu Yaylada kozlarını paylaştılar

200 yıllık geleneğe sahip boğa güreşleri kentte büyük ilgi görürken, boğa yetiştiricileri 380 ile 950 kilogram ağırlığında olan boğalara büyük özenle bakıp güreşlere hazırlıyor.

#5
Foto - Kafkasör'de 45. randevu Yaylada kozlarını paylaştılar

Boğalara takılan Bafi, Karayel, Kaçkar, Miro, Aşkar, Dayı gibi ilginç isimler dikkat çekerken, arenaya çıkan boğalar birbirlerine üstünlük sağlamak için mücadele etti.

#6
Foto - Kafkasör'de 45. randevu Yaylada kozlarını paylaştılar

Boğa güreşlerini 30 bin kişi izlerken, 25 hakem ve 100 kişinin görev aldığı festivalde baş boğa sahibine 200 bin TL para ödülü verilirken, güreşlerde toplamda ise bin 400 bin TL para ödülü dağıtıldı.

#7
Foto - Kafkasör'de 45. randevu Yaylada kozlarını paylaştılar

Güreşler öncesi kampa giren boğa ve sahipleri sıkı bir hazırlık dönemi geçiriyor. Sabah yürüyüş ve koşu ile spor yaptırılan boğalar pekmez, üzüm kurusu, arpa, yumurta, mısır gibi özel besinlerle besleniyor.

#8
Foto - Kafkasör'de 45. randevu Yaylada kozlarını paylaştılar

Boğalar arenaya çıkmadan önce boynuz ve doping kontrolünden geçiriliyor. Sivri boynuzları törpülenen boğalar, doping kontrolünde ise idrar testine tabi tutuluyor.

#9
Foto - Kafkasör'de 45. randevu Yaylada kozlarını paylaştılar

Güreşleri izlemek için vatandaşlar sabahın erken saatlerinde arenada bulunan tribünde yerini alırken, tribünde yer bulamayanlar çadırlardan güreşleri takip ediyor.

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