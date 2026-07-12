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Dünya Katar'ın acı günü! 4 günlük yas ilan edildi
Dünya

Katar'ın acı günü! 4 günlük yas ilan edildi

Yeniakit Publisher
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Katar'ın acı günü! 4 günlük yas ilan edildi

Eski Katar Emiri Şeyh Hamed bin Halife Al Sani'nin vefatı nedeniyle ülke genelinde 4 günlük resmi yas ilan edildiği açıklandı.

Katar Emirlik Divanı'ndan yapılan açıklamada, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani'nin babası Şeyh Hamad bin Halife Al Sani'nin (74) sabah saatlerinde hayatını kaybettiği bildirildi. Açıklamada, Al Sani'nin vefatı nedeniyle ülke genelinde 4 günlük resmi yas ilan edildiği belirtildi. Yas süresinin bugün itibarıyla başladığı kaydedilen açıklamada, yarından itibaren bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları ile kamuya bağlı kurumlarda çalışmaların durdurulacağı, çalışanların 19 Temmuz Pazar günü görevlerine döneceği ve yas süresince Katar genelindeki tüm bayrakların yarıya indirileceği aktarıldı.

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