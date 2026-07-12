12 Temmuz 2026: Günün Ayet ve Hadisi

AYET - VAHYİN DİLİNDEN:







(٦) اِنَّ الْاِنْسَانَ لِرَبِّهٖ لَكَنُودٌۚ

(٧) وَاِنَّهُ عَلٰى ذٰلِكَ لَشَهٖيدٌۚ

(٨) وَاِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدٖيدٌؕ



Esirgeyen, bağışlayan Allah'ın adıyla

(6) İnsan, rabbine karşı pek nankördür.

(7) Şüphesiz buna kendisi de şahittir;

(8) O, aşırı derecede mal sevgisine kapılmıştır.



(Adiyât Suresi, 100/6-7-8) (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)

TEFSİRİ:

Burada “insan” kavramıyla genel olarak insan türünün kastedildiği, çünkü bütün insanlarda bu tür olumsuz özelliklerin az çok bulunduğu belirtildiği gibi (bk. İbn Âşûr, XXX, 502-503), özellikle hidayetten nasibini alamamış insanların söz konusu olduğu da söylenmiştir. Râzî, bu ikinci yorumun çoğunluğun görüşü olduğunu belirtir (XXXII, 67). Bu âyetler, söz konusu insanların tabiatlarına yerleşmiş bulunan Allah’ın nimetlerine karşı nankörlük, kadir bilmezlik, mal biriktirmeye düşkünlük ve nimetin şükrünü yerine getirme vecîbesini umursamama gibi olumsuz özellikleri ortaya koymaktadır.



6. âyetteki kenûd kelimesinin bir hadiste şöyle açıklandığı rivayet edilir: “Öyle bir nankördür ki yalnız başına yer, kölesini döver, malî görevlerini yerine getirmez” (Taberî, XXX, 180).



7. âyet insanın kendisinin de bu nankörlüğünün farkında olduğunu, buna bizzat kendi vicdanının da tanıklık ettiğini belirtmektedir. Âyete “Şüphesiz buna Allah şahittir” mânası da verilmiştir (Taberî, XXX, 180). Bu takdirde âyet Allah’ın verdiği nimete karşı nankörlük edenler için bir uyarı anlamı taşır. Fakat birinci mâna bağlama daha uygundur. Âyete ayrıca “Nankör kişi âhirette kendi aleyhine şahitlik edecektir” şeklinde de mâna verilebilir (Elmalılı, IX, 6021).



“Mal” diye tercüme ettiğimiz 8. âyetteki hayır kelimesini Râgıb el-İsfahânî, “akıl, adalet, fazilet, faydalı nesne gibi genellikle insanların rağbet ettiği şey” şeklinde tarif etmiştir (Müfredâtü’l-Kur’an, “hyr” md.). Eski Araplar’da kelime sıklıkla “mal” ve özellikle “at” anlamında kullanılmaktaydı. Burada “çok mal, servet” mânasında kullanıldığı anlaşılmaktadır.

Kaynak: Kur'an Yolu Tefsiri Cilt:5 Sayfa:672-673

HADİS - ALLAH RESÛLÜ'NDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)

Âişe radıyallahu anhâ şöyle diyor:



Bir gün bana, "Resûl-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem evde ne yapardı?" diye sordular. Ben de şu cevabı verdim:



"Ailesinin hizmetinde bulunurdu. Elbisesini yamar, ayakkabısını tamir ederdi. Namaz vakti gelince de namaza giderdi."



Kaynak: Buhârî, Ezân 44; Ahmed b. Hanbel, Müsned, VI/121



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