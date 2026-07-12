Hedef direkt Türkiye! İsrail ve Yunanistan el ele verip...

Yunanistan'ın Lavrio Limanı açıklarında, işgalci rejimin de katıldığı gizli deniz altı askerî testleri yapıldığı ortaya çıktı. Denemelerde TNT'nin yanı sıra toksik ve radyoaktif maddeler kullanılarak Ege Denizi'nin ekosistemi tehlikeye atıldı.

Yunanistan'da yayımlanan EFSYN gazetesinin "israil Savaş Endüstrisi Yunanistan Sularının Derinliklerinde" başlığıyla duyurduğu habere göre, skandal testler 16-20 Mart tarihleri arasında gerçekleştirildi. Sözde "Avrupa araştırma programı" adı altında kamufle edilen ve Avrupa Birliği (AB) fonlarıyla desteklenen "Sualtı Güvenliği" (UnderSec) isimli projenin arkasından siyonist rejimin kirli savaş endüstrisi çıktı.

HALKTAN GİZLENDİ, ÇEVRE ONAYI ALMADI

Yerel kaynaklar, beş gün süren tehlikeli testlerin Lavrio Limanı ve çevresindeki ekolojik sistemi ciddi şekilde tehdit ettiğini belirtiyor. Skandalın en vahim boyutu ise, bu ölümcül kimyasal ve radyoaktif denemelerin ne yerel halka haber verilerek ne de herhangi bir çevre onayı alınarak, tamamen korsan bir usulle yapılması oldu.

SİYONİST KATLİAM ŞEBEKESİ İŞ BAŞINDA

Avrupa limanlarında deniz teknolojilerini geliştirme kılıfıyla yürütülen projede; Almanya ile yakın iş birliği içinde çalışan işgal rejimi sözde Savunma Bakanlığı, Tel Aviv Üniversitesi ve siyonistlerin devlet savunma sanayisinin en büyük ayaklarından biri olan RAFAEL şirketi yer alıyor.

Ege'nin sularını zehirleyen RAFAEL isimli terör şebekesi, geçtiğimiz yıl Gazze’de masum bir Filistinlinin katledildiği anların görüntülerini, ürettiği insansız hava aracının reklamında kullanacak kadar vahşi ve barbarca yöntemleriyle tanınıyor. 2023 yılında başlayan ve İspanya'nın Valensiya ile İtalya'nın Ravenna gibi limanlarını da kapsayan bu projenin, Akdeniz ve Ege'yi siyonist katliam mekanizmalarının test sahası hâline getirmesinden endişe ediliyor.

ARZ-I MEVUD VE KOMŞU ÜLKEDE SİYONİST VARLIĞI TÜRKİYE'Yİ TEHDİT EDİYOR

Arz-ı Mevud hayalleri ile katliamlarını artırarak işgal alanını genişleten siyonist rejim, gözünü Lübnan, Suriye, İran ve Türkiye'ye dikmişken Yunanistan'daki gizli faaliyetleri endişeleri artırıyor. Türkiye'nin dibinde hem Kıbrıs hem Yunanistan'daki siyonist rejim faaliyetleri yetkililere bu konuda fiili harekete geçirmeyi mecbur kılıyor.