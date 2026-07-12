  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Hava operasyonu düzenlediler! Onlarca terörist öldürüldü Türkiye’de olsaydı Sözcü itiraz ederdi: Her yer beton NATO Zirvesi’nde misafirlere ikram edilen içecekler! Takdir toplayan detay "Bedava traktör" yalancısı Özgür'den traktör römorku üzerinde ucuz şov Vay şerefsiz! Eski Başbakan Netanyahu’nun planını açıkladı Sağlığı mercek altına alınmıştı! Trump test sonucunu açıkladı: Washington’da bunu yapacak çok az kişi var ABD'de deprem etkisine neden olan skandal! İsrailli eşkıyalar ABD'li kongre üyesini silahlarla esir aldı! Kuveyt açıklarında Iraklı balıkçılara kanlı saldırı! Bölgede tansiyon yükseliyor! Bir mezuniyet töreninde daha büyük skandal! O üniversitede de ayet yazılı pankarta müdahale ettiler Başkan Erdoğan'dan dikkat çeken hediye: Lübnan Başbakanı'na 'Osmanlı'yı hatırlattı
Ekonomi Kerkük-Antalya hattında ilk uçuş için geri sayım başladı
Ekonomi

Kerkük-Antalya hattında ilk uçuş için geri sayım başladı

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Kerkük-Antalya hattında ilk uçuş için geri sayım başladı

Irak Hava Yollarının, 14 Temmuz'da Kerkük-Antalya uçuşlarına başlayacağı açıklandı.

Kerkük Havalimanı Basın Bürosu tarafından yapılan açıklamada, 14 Temmuz Salı günü Irak Hava Yolları'na ait ilk seferin Kerkük'ten Antalya Havalimanı'na gerçekleştireceği belirtildi.

Açıklamada, yeni uçuşun ilk etapta haftada bir gün karşılıklı gerçekleştirileceği, Bağdat'tan hareket eden uçakların Kerkük'e indikten sonra seferine Antalya'ya devam edeceği ifade edildi.

Kerkük Havalimanı, 16 Ekim 2022'de dönemin Irak Ulaştırma Bakanı'nın katılımıyla hizmete açılmış ve aynı yıl içerisinde Türkiye'ye yönelik ilk uluslararası uçuşlara ev sahipliği yapmıştı.

10 kişi hayatını kaybetti! O ülkede uçak düştü
10 kişi hayatını kaybetti! O ülkede uçak düştü

Dünya

10 kişi hayatını kaybetti! O ülkede uçak düştü

Uçakta facianın eşiğinden dönüldü: Kabin camı yerinden çıktı! Yolcu son anda kurtarıldı
Uçakta facianın eşiğinden dönüldü: Kabin camı yerinden çıktı! Yolcu son anda kurtarıldı

Dünya

Uçakta facianın eşiğinden dönüldü: Kabin camı yerinden çıktı! Yolcu son anda kurtarıldı

Uçakta sigara içmeye çalıştı! Tiryaki ortalığı karıştırdı
Uçakta sigara içmeye çalıştı! Tiryaki ortalığı karıştırdı

Gündem

Uçakta sigara içmeye çalıştı! Tiryaki ortalığı karıştırdı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23