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Gündem Uzun süre sonra görüntülendi! Meral Akşener'in son hali ortaya çıktı
Gündem

Uzun süre sonra görüntülendi! Meral Akşener'in son hali ortaya çıktı

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Uzun süre sonra görüntülendi! Meral Akşener'in son hali ortaya çıktı

Aktif siyasete veda ettiğini duyuran İYİ Parti’nin kurucu genel başkanı Meral Akşener, İzmit’te düzenlenen bir nikâh töreninde şahit olarak yer aldı. Akşener’e törende İYİ Parti İstanbul Milletvekili Burak Akburak da eşlik etti.

Önce genel ardından da yerel seçimlerden hayal kırıklığıyla ayrılan İyi Parti'de, bayrak değişimi yaşandı.

İyi Parti'de Meral Akşener dönemi, yenilgilerin ardından sona erdi.

İyi Parti Genel Başkanlığı görevini yürüten Meral Akşener, partisini kurultaya götürürken oylama sonrası koltuğunu Müsavat Dervişoğlu'na bıraktı.

Daha sonra ise siyaseti bırakan Akşener, gözlerden uzak bir hayat sürmeye başladı.

 

YENİDEN BİR NİKAHA KATILDI

Siyaset sahnesine vedasının ardından cenazelerde ve davetlerde görülen Akşener'den yeni bir görüntü daha geldi.

Akşener, Kocaeli’nin İzmit ilçesinde düzenlenen bir düğün törenine iştirak etti.

 

ŞAHİTLİK YAPTI

İyi Parti kurucu Genel Başkanı, törende ayrıca nikah şahitliği de yaptı.

Akşener'in yanında İyi Parti İstanbul Milletvekili Burak Akburak da yer aldı.

 

SİYASETE DÖNMEYİ DÜŞÜNMÜYOR

Siyasette son aylarda başta mutlak butlan kararı olmak üzere önemli gelişmeler yaşanırken Akşener, sessizliğini koruyor.

69 yaşındaki ismin siyaset sahnesinde yeniden yer almayı düşünmediği belirtiliyor.

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Yorumlar

Ahmet Kar

Akşenerin siyasi hayatı bitti nasıl birdaha dönebilirki,Yaptığı bilinçli anlaşmalı şekilde 2 seçimdede partiyi sattı Erdoğanı kazandırdı .
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