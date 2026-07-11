"Bedava traktör" yalancısı Özgür'den traktör römorku üzerinde ucuz şov
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"Bedava traktör" yalancısı Özgür Özel, Adana'da traktör römorku üzerinde ucuz şova girişti.
CHP'deki meşruiyetini yitiren Özgür Özel, kendine yeni kapı aramanın derdine düştü.
Gittiği Adana traktör römorku üzerine çıkan Özel, laf salatası yapmaya devam etti.
Yeni parti sinyali
CHP'deki koltuğunu kaybeden Özgür Özel, buradaki konuşmasında "Çok yakında ya yeniden partimizi geri alacak bir yolu bulacağız ya da sizi hiç üzmeden yeni bir yol açacağız." dedi.
"Bedava traktör" yalancısı
2019 yerel seçimleri öncesinde sosyal medya hesabından “İnanamayacaksınız ama CHP'den her çiftçiye bedava traktör” paylaşımı yapan Özel, utanmadan sıkılmadan millete yalan söylediğini itiraf etti.
Özgür Özel, yaptığı açıklamada, "Çarpıcı olsun diye bu paylaşımı yaptık” ifadelerini kullanmıştı.