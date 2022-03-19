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Dünya Ruslar tamamen ele geçirdi! Ukrayna'nın orayla bağlantısı kalmadı
Dünya

Ruslar tamamen ele geçirdi! Ukrayna'nın orayla bağlantısı kalmadı

Ukrayna, Rus birliklerinin kıyılarında tam kontrolünü sağladığı Azak Denizi ile bağlantılarını tamamen kaybettiklerini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-03-19 06:50:00 -
Ruslar tamamen ele geçirdi! Ukrayna'nın orayla bağlantısı kalmadı

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırılarının 23. gününe dair kamuoyuna son gelişmeler aktarıldı.

Yapılan açıklamada, Rusya’nın Ukrayna’ya stratejik bir operasyon yürüttüğünü kaydeden Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, "Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ni mağlup etmek, Kiev’i kuşatmak, Donetsk ve Luhansk bölgelerinin idari sınırlarına ulaşmak ve Ukrayna’nın sol yakasında kontrolü ele geçirme amaçlarına ulaşamadılar. İşgalciler, Donetsk operasyon bölgesinde kısmen başarılı oldu. Geçici olarak Ukrayna ordusunun Azak Denizi’ne ulaşmasını engellediler. Düşman Mikolayiv’e yaklaşırken, savunma birimleri tarafından ilerleyişleri durduruldu. Düşman kara harekatlarındaki başarısızlarını hem yüksek hassasiyetli füzeler kullanarak hem de gelişi güzel bombalı saldırılar düzenleyerek telafi etmeye çalışıyor. Ukrayna’nın sivil nüfusunu korkutmak ve ülkemizin askeri altyapıları düşmanın müzakere şartlarının kabul ettirilmesi adına saldırı altında tutuluyor. Sadece içinde bulunduğumuz gün içerisinde 14’ü füze saldırısı olmak üzere 40’tan fazla saldırı gerçekleştirildi" ifadelerini kullandı.

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