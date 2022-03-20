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Dünya Ruslar Mariupol'ü harabeye çevirdi
Dünya

Ruslar Mariupol'ü harabeye çevirdi

Rus ordusun saldırılarından en çok etkilenen kentlerden biri olan Mariupol, harabe şehre dönüştü.

Yeniakit Publisher
2022-03-20 22:52:00 - 2022-03-20 23:11:30

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırıları 25 gündür aralıksız sürerken, Rus birlikleri çatışmanın en yoğun yaşandığı kentlerden biri olan Mariupol’de de sivil yerleşimleri vurmaya devam ediyor.

Kentte Rus saldırılarının ardından çok sayıda sivil hayatını kaybederken, Ukrayna hükümeti Rusya'nın Mariupol'deki sivillere yönelik saldırılarını uluslararası mahkemeye taşıdı.

Saldırının ardından görüntülenen kentte, sokaklar, caddeler ve meydanların imha edilmiş araçlarla dolu olduğu ve bir çok binanın hasarlı olduğu görüldü.

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