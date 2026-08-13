Ruslar limanı devretti! Sivil gemiler yanaştı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Suriye’nin Rus güçlerinden devraldığı Tartus Limanı’ndaki 4 No’lu rıhtımda ticari faaliyet başladı. Rıhtımın Suriye yönetimine geçmesinin ardından iki ticari gemi bölgeye ulaştı.
Suriye Sınır Kapıları ve Gümrükler Genel Müdürlüğü, Tartus Limanı’ndaki 4 No’lu rıhtıma iki ticari geminin yanaştığını açıkladı.
DEVİR SONRASI İLK YANAŞMA İŞLEMİ
Açıklamada, söz konusu gemilerin rıhtımın müdürlük tarafından devralınmasının ardından kabul edilen ilk ticari gemiler olduğu bildirildi.
İki geminin limana ulaşmasıyla birlikte, Rus güçlerinden devralınan 4 No’lu rıhtımda ilk gemi yanaşma işlemi gerçekleştirilmiş oldu.