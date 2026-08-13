  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
TYP Genel Başkanı paylaştı sosyal medya yıkıldı! Kürtleşen Özgür Özel’in bu hali ses getirdi Cumhurbaşkanı Erdoğan: Netanyahu ne yaparsa yapsın başaramayacak! Özgür Özel ve yandaşlarının dokunulmazlık dosyaları Meclis'te! Kirli siciller için hesap vakti geldi! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ı resmi törenle karşıladı Beyin cerrahının yanında parmağımı takip et diyen adam viral oldu! İran, Trump'la böyle dalga geçti: Gizli uçuşu 'Catering kaçamağı' başlıklı video ile tiye aldılar Yeni Parti zihniyeti bildiğiniz gibi… Bak sen! Son fezlekeler de ‘siyasi algı’ operasyonuymuş Kurtulmuş ve Çiftçi 81 ilin valisiyle buluştu! Terörsüz Türkiye’nin yol haritası çizildi Türkiye'nin teklifi Rusya'yı rahatsız etti: 'Bu mümkün değil' diyerek duyurdular Hakk’a irtihalinin 4. yıldönümü: Dava adamı Mustafa ağabeyi rahmet ve minnetle anıyoruz!
Dünya Ruslar limanı devretti! Sivil gemiler yanaştı
Dünya

Ruslar limanı devretti! Sivil gemiler yanaştı

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Ruslar limanı devretti! Sivil gemiler yanaştı

Suriye’nin Rus güçlerinden devraldığı Tartus Limanı’ndaki 4 No’lu rıhtımda ticari faaliyet başladı. Rıhtımın Suriye yönetimine geçmesinin ardından iki ticari gemi bölgeye ulaştı.

Suriye Sınır Kapıları ve Gümrükler Genel Müdürlüğü, Tartus Limanı’ndaki 4 No’lu rıhtıma iki ticari geminin yanaştığını açıkladı.

DEVİR SONRASI İLK YANAŞMA İŞLEMİ

Açıklamada, söz konusu gemilerin rıhtımın müdürlük tarafından devralınmasının ardından kabul edilen ilk ticari gemiler olduğu bildirildi.

İki geminin limana ulaşmasıyla birlikte, Rus güçlerinden devralınan 4 No’lu rıhtımda ilk gemi yanaşma işlemi gerçekleştirilmiş oldu.

Suriye'de kritik devir teslim! Lazkiye Havalimanı'nın kontrolü Şam'a geçti
Suriye'de kritik devir teslim! Lazkiye Havalimanı'nın kontrolü Şam'a geçti

Gündem

Suriye'de kritik devir teslim! Lazkiye Havalimanı'nın kontrolü Şam'a geçti

Gizli nükleer kod: Suriye’de "Site 99" alarmı!
Gizli nükleer kod: Suriye’de “Site 99” alarmı!

Dünya

Gizli nükleer kod: Suriye’de “Site 99” alarmı!

Suriye mahkemesi karar verdi: Esad ve akrabaları idama mahkum edildi
Suriye mahkemesi karar verdi: Esad ve akrabaları idama mahkum edildi

Dünya

Suriye mahkemesi karar verdi: Esad ve akrabaları idama mahkum edildi

Suriye ve Lübnan arasında kritik telefon trafiği! Bölgesel istikrar için iş birliği adımı!
Suriye ve Lübnan arasında kritik telefon trafiği! Bölgesel istikrar için iş birliği adımı!

Gündem

Suriye ve Lübnan arasında kritik telefon trafiği! Bölgesel istikrar için iş birliği adımı!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23