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Dünya Ruslar Karadeniz'de kendi savaş uçaklarını vurdu
Dünya

Ruslar Karadeniz'de kendi savaş uçaklarını vurdu

Rusya Deniz Kuvvetleri, Rusya Federasyonu’na ait savaş gemisinin, kendi savaş uçaklarını 'dost ateşi' ile Karadeniz'de imha ettiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-02-26 23:02:00 -
Ruslar Karadeniz'de kendi savaş uçaklarını vurdu

Rusya’nın Ukrayna topraklarına yönelik başlattığı askeri harekatın 3. gününde Rusya, saldırılarını sürdürüyor.

Rus donanması, kendi savaş uçaklarını düşürdü

Odessa kentinde de Ukrayna Kara Birlikleri ve hava kuvvetleri tarafından Rus uçak ve birliklerine karşı direniş sürerken, Ukrayna Deniz Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, "Rusya Federasyonu’na ait savaş gemisi, kendi savaş uçaklarını ’dost ateşi’ ile Karadeniz’de imha etti" denildi.

Ukrayna hava kuvvetleri "Biz vurduk" dedi

Ukrayna Hava Kuvvetleri de Rus uçağının düşmesinin ardından yayınladığı mesajda, “Karadeniz’de Füze Birimleri tarafından Rus Su-30 savaş uçağı imha edildi. Cehenneme hoş geldiniz!” ifadeleri yer aldı.

Odessa'Da sokağa çıkma yasağı

Ukrayna’nın Önemli liman kentlerinden olan Odessa’da, Rus askerleri ve Ukrayna askerleri arasındaki çatışmaların şiddetini artırmasının ardından, TSİ 23:00 ile 05:00 saatleri arasında sivillerin sokağa çıkması yasaklandı.

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