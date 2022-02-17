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Dünya Ruslar çuvallarla dolar getirmeye başladı! Moskova ne yapacağını şaşırdı
Dünya

Ruslar çuvallarla dolar getirmeye başladı! Moskova ne yapacağını şaşırdı

Ukrayna ile savaş ihtimali masada duran Rusya, olası yaptırımlara karşı yurt dışından çok yüksek miktarlarda dolar getirmeye başladı.

Yeniakit Publisher
2022-02-17 11:45:00 -
Ruslar çuvallarla dolar getirmeye başladı! Moskova ne yapacağını şaşırdı

Rusya’da bankalar Batı’nın olası yeni yaptırımlarla ülkeyi SWIFT’ten çıkarma ihtimaline karşı yurt dışından yüksek miktarda nakit döviz getirmeye başladı.

Rus medyası, Rusya’daki bankaların olası sert yaptırmlara karşı döviz stoku yapmak için onlarca ton nakit döviz getirdiğini yazdı.

Merkez Bankası’nın verilerine göre, Aralık 2021’de ülkeye nakit döviz girişi 4,97 milyar dolar olarak kaydedildi.

Bu göstergede önceki rekorlar Mart 2020’de 6 milyar dolar ve 2014’te 10,1 milyar dolar olmuştu.

Aralık 2021’de 2 milyar euro nakit girişi yaşanırken, 2020’deki rekorun (1,4 milyar euro) üzerine çıkıldı.

Bankaların Ukrayna krizi ve Batı’nın olası yeni yaptırımlarla Rusya’ya nakit para transferine kısıtlama getirmesine ilişkin kaygılarının arttığına dikkat çekiliyor.

ABD’de Kongre’ye sunulan tasarıda, Rusya’nın en büyük 12 bankasından en az üçüne yönelik yaptırımların uygulanmasını teklif ediliyor.

Türkrus

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