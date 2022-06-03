Ruslar Çeçenistan'da medrese öğrencilerini gözaltına aldı!

Rusya destekli Ramazan Kadirov yönetimi, başkent Grozni'de bulunan "El-Bedr" ve "En-Necah" isimli medreselerde öğrenim gören ve aralarında genç kızların da bulunduğu bazı gençleri gözaltına aldı.

Rus yönetimi altındaki Çeçenistan'da yaşanan insan hakları ihlalleri konusunda çalışmalar yapan 1ADAT kanalının bildirdiğine göre, Rusya destekli Kadirov yönetimi, başkent Grozni'de bulunan "El-Bedr" ve "En-Necah" isimli medreselerde öğrenim gören ve aralarında genç kızların da bulunduğu bazı gençleri gözaltına aldı.

Kanalın bölgedeki kaynaklardan aktardığı bilgilere göre, alıkonulan gençlerin cep telefonları ve bilgisayarları kontrol ediliyor.

Kadirov'a bağlı polis güçlerinin ayrıca, gençlere ait İslami kitapları da topladıkları bildirildi.

Rus yanlısı Kadirov güçlerince tutuklananlar arasında, İman Kurazova isimli 19 yaşındaki bir genç kız da bulunuyor.

1ADAT kanalı aktivistleri, başkent Grozni yakınlarındaki Aldı köyünden de 6 gencin gözaltına alındığını duyurdu.

Gençlerden dördünün isimleri öğrenildi: Adem Anzorov, Anzor Kujayev, Zaur Cambekov ve Muslim Umhayev.

Öte yandan; Znamenskoe (Çulga-Yurt) köyünden de Bulat Malayev isimli bir gencin Kadirov'a bağlı milislerce alıkonulduğu bildirildi.

Medrese öğrencisi gençlerin akıbetleri ile ilgili herhangi bir bilgi bulunmuyor.

Kaynak: Mepa News