Ruslar Bayraktar TB2'nin karşısına o silahı çıkardı

Rus ordusu bazı birliklerini Ukrayna sınırından çektiğini duyurdu, Moskova ve Washington'dan arka arkaya açıklamalar geldi. Akşam saatlerinde ise gerilim Akdeniz semalarına taşındı.

Rus ordusu halihazırda farklı bölgelerde 140 savaş gemisi ve 60'ı aşkın jetle tatbikatlar gerçekleştiriyor. Rus medyası, Vladimir Putin'in 2014 yılında ilhak ettiği Kırım'a konuşlanan silahlar ve diğer askeri araçların geri çekildiğini gösteren görüntüler yayınlıyor.

Rusya Savunma Bakanlığı, Kırım'daki tatbikatların sona erdiğini kaydetti, görüntülerde Kerç Boğazı üstündeki Kırım Köprüsü'nden geçen trende zırhlı araçlar göze çarptı.

Rus TASS haber ajansı, ülkenin batısındaki birliklerin üslerine tamamen dönmesinin üç veya dört hafta sürebileceğini duyurdu. Haber, Rusya'nın İrlanda Büyükelçisi'nin yaptığı açıklamaya dayandırıldı.

Bayraktar TB2 gündemden düşmüyor

Rus medyası, ayrıca günlerdir Ukrayna'nın elindeki Bayraktar TB2 silahlı insansız hava araçlarının (SİHA) hareketlerini haberleştiriyor. Ukrayna'ya ait Bayraktar TB2'lerin Rusya ve Belarus sınırlarından Rus yanlısı ayrılıkçıkların kontrolündeki Donbas'a kadar her yerde uçtuğunu kaydeden medya, Türk SİHA'larının gece yarısı da uçtuğunu yazdı.

Medyadaki haberlerde Ukrayna'nın SİHA'larına karşı Rus elektronik harp sistemi Krasukha'nın Donbas çevresine konuşlandırıldığı ve Azak Denizi kıyısındaki Ukrayna şehri Mariupol çevresindeki bir Bayraktar TB2 ile bağlantının koptuğu ileri sürüldü.

Hiçbir kanıt ya da belge gösterilmeyen haberde, Moskova'nın Türk SİHA'larına karşı elektronik sistemleri kullandığını doğrulamadığı da belirtildi. Rus ordusunun Suriye'de de kullandığı Krasukha elektronik savaş sisteminin 300 kilometre menzili olduğu biliniyor.