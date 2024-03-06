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Dünya Ruslar, Amerikan füze sistemlerini tek tek avlıyor
Dünya

Ruslar, Amerikan füze sistemlerini tek tek avlıyor

Yeniakit Publisher
2024-03-06 16:53:00 -

Rusya ile ABD adeta Ukrayna üzerinden savaşıyor. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne ait Amerikan HIMARS MLRS çoklu roketatar sistemini vuran Rus füzesinin ilk net görüntüleri ortaya çıktı.

Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine ait HIMARS MLRS'nin imhasına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Amerikan çoklu fırlatma roket sisteminin imhası bir keşif uçağı tarafından filme alındı. Görüntüler aktif olarak Rus ve Ukrayna kaynakları tarafından yayılıyor.

İnternette ortaya çıkan bilgilere göre; M142 HIMARS MLRS Rus istihbaratı tarafından tespit edildi erkek arı DPR'nin geçici olarak kontrol edilen kısmındaki Nikanorovka köyü yakınlarında. Hedefin koordinatları merkeze iletildi ve ardından bazı TG kanallarının iddia ettiği gibi füze İskender OTRK tarafından çalıştırıldı. MLRS'nin yenilgisi, hem yangın hem de keşif tarafından kaldırılan mühimmatın ikincil patlamasıyla doğrulandı.

Mürettebatın da HIMARS MLRS ile birlikte imha edildiği bildirildi. Ayrıca Rus füze saldırısından sonra tesisi koruyan Ukrayna özel kuvvetlerinin de kayıplara uğradığına dair kanıtlar var. Bu verileri onaylayamayız veya reddedemeyiz, dolayısıyla buradaki her şey sizin takdirinize bağlıdır.

Ukrayna'nın kamuya açık sayfalarında, bir Rus insansız hava aracının ön cepheden oldukça uzakta, yaklaşık 50 km uzaklıkta bulunan bir tesisi nasıl tespit edebildiğinin net olmadığı söyleniyor. MLRS'nin daha önce tespit edildiği ve basitçe ateşlendiği ve durdurulduktan sonra onu yok etme komutunun takip ettiği öne sürülüyor.

Bugün HIMARS MLRS'nin imhasının Kherson yönünde zaten bildirildiğini belirtelim. Rus Silahlı Kuvvetlerinin saldırısını durdurma girişimi, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin komutasını, Rus ordusunun yararlandığı çeşitli sistemleri cepheye çekerek onları yok etmeye zorluyor.
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