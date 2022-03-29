'Ruslar 40 bin Ukraynalıyı kaçırdı!'

The Sun gazetesinde yer alan habere göre, Mariopol Belediye Başkanı Yardımcısı Sergey Orlov, “Rus birlikleri, halkımızın saklandığı sığınaklara giriyor ve onlara ‘Gitmek için 15 dakikanız var’ diyor. Ayrılmayı reddederlerse, binaların başlarına yıkılacağını söylüyorlar” dedi.

Orlov, Rusya’ya götürülerek yoksul bölgelerde devlet için çalışmak zorunda bırakılan kişilerle temasları olduğunu bildirdi.

Belediye Başkan Yardımcısı The Sun’a yaptığı açıklamada şöyle konuştu;

“Zorla çalıştırılıyorlar. Rusya’nın hayatta kalması için çalışmak zorundalar. Ama hepsinden kötüsü, Ruslar insanları şehrimizden zorla götürürken çocukları ebeveynlerden ayırıyor. Anaokulu çağından itibaren yüzlerce çocuk Donetsk’te bir hastanede ailelerinden uzakta tutuluyor. Bu acımasız ve insanlık dışı bir savaş suçudur. Devam etmeye çalışıyoruz, ancak katlanmak zorunda olduğumuz ıstırap dayanılmaz. Bizi bölmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Şehrimiz artık yok. Şimdi de insanlarımızı götürüyorlar.”

Kaçırılan sivillerin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yanlısı doğu şehirleri Donetsk, Dokuchaevsk ve Starobeshevo’daki merkezlere düşman hatlarının arkasına götürüldüğünü söyleyen Orlov şu ifadelerle devam etti;

“Rusya’nın işgücüne ihtiyaç duyan dezavantajlı bölgelerine nakledilmeden önce yetişkinlerin kimlik belgeleri inceleniyor. Erkekler soyularak Ukrayna milliyetçiliğini destekleyen dövmeleri olup olmadığı inceleniyor. Pasaportları Rusları tarafından tutuluyor ve hayatta kalabilmek için para kazanabilmeleri söyleniyor ve geçici çalışma izinleri kullanmak zorunda kalıyorlar.”

Şehirde yiyecek, su veya elektrik olmadığını söyleyen Orlov, “Her gün benden yardım isteniyor ama yapabileceğimiz çok az şey var. En kötü anlardan biri, bir annenin bana bebeği için yiyeceği kalmadığını ve çocuğunun aç olduğunu söylemesi ve bana ‘Ne yapabilirim?’ diye sormasıydı. Ama bir cevabım yoktu. Şimdi hepimizin yapabileceği tek şey, bir şekilde bunu atlatmak ve kayıp şehrimizi yeniden inşa edebilmek için dua etmek” dedi.

Ukrayna merkezli insan hakları grubu ZMINA ise, Rus hükümetini sivillerin kaçırılmasına yönelik bir kampanya başlatmakla suçladı.

ZMINA, bugün derhal serbest bırakılmaları talebiyle kaçırılanların listesini yayınlayacak.

ZMINA Başkanı Tetiana Pechonchyk, “Putin Ukrayna’yı alamaz, bu yüzden halkını alıyor. Çok sayıda sivil kaçırıldı ve binlercesi Rusya’ya sürüldü” diye konuştu.