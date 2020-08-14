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Dünya

RUSEN Başkanı Salih Yılmaz uyardı: Türkiye o ülkeye dikkat etmeli

Rusya Araştırmaları Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Salih Yılmaz, İsrail ile BAE arasında yapılan anlaşmayla ilgili çarpıcı uyarılar yaptı. Yılmaz, Türkiye'nin İngiltere'ye dikkat etmesi gerektiğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-08-14 20:34:00 - 2020-08-14 20:42:45
RUSEN Başkanı Salih Yılmaz uyardı: Türkiye o ülkeye dikkat etmeli

Rusya Araştırmaları Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Salih Yılmaz, Doğu Akdeniz'deki son gelişmeleri ve ABD Başkanı Donald Trump'ın tarihi bir gelişme olarak duyurduğu İsrail-BAE normalleşme adımını değerlendirdi.

Prof. Dr. Salih Yılmaz, Yunanistan'a kukla bir devlet olduğunu belirterek "Fransa, Akdeniz, Ortadoğu ve Afrika'da ABD, Rusya ve Çin'e karşı elde ettiği yenilginin hıncını Türkiye'den çıkararak bu ülkelere mesaj vermek istiyor. Yunanistan tarihte olduğu gibi yine piyon olarak kullanılıyor" dedi.

"İngiltere ve Fransa bazı ülkeleri kullanıyor"

BAE'nin kullanılan ülkelerden biri olduğunu söyleyen Yılmaz, "BAE'nin İsrail ve Libya başta olmak üzere Türkiye karşıtı politikası kendisine ait değil. İngiltere her ne kadar Türkiye dostu gibi gözükse de şimdiye kadar BAE'yi kullanarak Türkiye'nin aleyhine bir politika yürütüyor. Türkiye, BAE'nin politikalarına dair tepkiyi BAE'ye değil İngiltere'ye göstermelidir. Tarihte Osmanlı Devletine karşı nasıl ki Yunanistan, Mısır, Ermeniler, Arap aşiretleri kullanılmışsa şimdi de aynısını İngiltere, Fransa yapıyor" ifadelerini kullandı.

"Tesadüf değil"

Türkiye'nin net bir tavır sergilemesi gerektiğini söyleyen Yılmaz, Beyrut'ta meydana gelen patlama sonrası BAE-İsrail anlaşmasının tesadüf olmadığını belirtti.

Yılmaz, BAE'nin arkasında İngiltere olduğunu belirterek, "İngiltere, Doğu Akdeniz satrancında BAE'yi kullanıyor. Fransa da Yunanistan'ı kullanmaya başladı. tarihte de bu iki ülke Ortadoğu'da işbirliği ile piyonları kullanarak Osmanlı Devletini yıktılar" dedi.

Yılmaz açıklamalarını söyle sürdürdü:

İngiltere ve Fransa Akdeniz'de ‘seyrüsefer özgürlüğü’ bahanesiyle kritik deniz yolları ile enerji havzalarını tarihte olduğu gibi kontrol etmek istiyorlar. Türkiye'nin bölgedeki sismik arama ve sondaj faaliyetlerinden rahatsızlar.

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