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Dünya Rusçayı resmi dil olmaktan çıkardılar: Türkçe konuşulup yazılacak
Dünya

Rusçayı resmi dil olmaktan çıkardılar: Türkçe konuşulup yazılacak

Özbekistan Rusça olan resmi dilini Türkçe olarak değiştirdi.

Yeniakit Publisher
2021-07-27 02:35:00 -
Rusçayı resmi dil olmaktan çıkardılar: Türkçe konuşulup yazılacak

Türkiye'nin kardeş ülkesi Özbekistan, Rusça olan resmi dilini Türkçe olarak değiştirdi. Konuya ilişkin Twitter hesabından paylaşım yapan AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi ve Edirne Milletvekili Dr. Fatma Aksal, "Kardeş Özbekistan’ı Tebrik ederiz" ifadelerini kullandı.

Bir süredir resmi dilini değiştirmeye hazırlanan Özbekistan yönetimi, anayasaya uygun şekilde çalışmalarını tamamladı. Ülkede Türk lehçelerinden birisi olan 'Özbekçe' resmi dil olarak kabul edilmesine rağmen, Kiril alfabesi kullanılıyordu.

Özbekistan yönetimi, yaşanan karışıklıkları gidermek ve anayasa hükmünü tamamen uygulamak maksadıyla Kiril alfabesinin kullanımını da rafa kaldırarak Türkçe harflerin de yer aldığı Latin alfabesine geçti.

Özbekistan'dan Rusya'ya suçlama

Geçtiğimiz yıl hazırlıklarına başlanan karar öncesi açıklama yapan Rusya Dışişleri Bakanlığı, Özbeklerin Özbekistan toplumunda 'azınlık' statüsünde olduğunu belirtmişti.

Moskova yönetimi ayrıca, eski bir Sovyet cumhuriyeti olan Özbekistan'ı tarih, zaman ve ikili ilişkilerin kalitesine tam karşılık olarak Rusça'nın resmi kullanımını korumaya çağırmıştı. Özbekistan Dışişleri Bakanlığı, Rusya'ya verdiği yanıtta, Moskova yönetiminin ülkenin iç işlerine müdahale ettiğini vurgulamıştı.

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