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Dünya Rus zırhlı araçları sivil yerleşim alanında vuruldu! Görüntüleri Ukrayna paylaştı
Dünya

Rus zırhlı araçları sivil yerleşim alanında vuruldu! Görüntüleri Ukrayna paylaştı

Sivil yerleşim alanına gizlenen Rus ordusuna ait zırhlı araçların topçu saldırısıyla vurulma anına ilişkin görüntüleri paylaşan Ukrayna Savunma Bakanlığı, işgalin başından bu yana 17 binden fazla Rus askerinin de öldürüldüğünü de bildirdi.

Yeniakit Publisher
2022-04-01 07:59:00 -

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ederken, Ukrayna ordusu direnişini sürdürüyor. Ukrayna Savunma Bakanlığı, sivil yerleşim alanına gizlenen Rus ordusuna ait zırhlı araçlarını düzenlediği topçu saldırısıyla vurdu.

Saldırı anına ait görüntüler paylaşıldı

Bakanlık, insansız hava aracı ile anbean kayıt altına alınan saldırı anına ait görüntüleri paylaştı. Ukrayna Savunma Bakanlığı ayrıca, 24 Şubat-31 Mart tarihleri arasındaki Rus ordusunun kayıplarını açıkladı.

17 binden fazla Rus askeri öldürüldü

Açıklamada, 17 bin 500 Rus askerinin öldürüldüğü, 614 tank ve bin 735 askeri zırhlı teknik aracın da imha edildiği ifade edildi.

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