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Rus yapımı Su-35 savaş uçağı İstanbul’da gösteri uçuşu yaptı

Teknofest kapsamında Türkiye’ye gelen Rus yapımı Su-35 savaş uçağı, İstanbul’da gösteri uçuşu yaptı.

15 Eylül 2019 Pazar 12:48
Rus yapımı Su-35 savaş uçağı İstanbul’da gösteri uçuşu yaptı

Teknofest kapsamında Türkiye’ye gelen Rus yapımı Su-35 savaş uçağı, İstanbul’da gösteri uçuşu yaptı. Yaklaşık 15 dakika süren gösteride Su-35 pilotu, uçağın tüm hünerlerini sergiledi.


Teknofest’te sergilenmek üzere geçtiğimiz günlerde Atatürk Havalimanı’na gelen Rus yapımı yeni nesil savaş uçağı Su-35, bugün bir gösteri uçuşu yaptı. Saat 12.00’de başlayan Su-35’in Atatürk Havalimanı semalarındaki gösterisinde uçağın havada yapabildiği tüm hareketler sergilendi. Yaklaşık 15 dakika süren gösteride, savaş uçağının havada dik durumda sabit kaldığı hareket ise en dikkat çeken gösteri oldu.

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Haber Tarihi: 15 Eylül 2019 Pazar 12:48
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