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Rus uzmandan ATAK çıkışı: ABD bundan korkuyor

ABD'nin Türkiye'nin Pakistan'a 1.5 milyar dolarlık ATAK helikopteri sevkiyatını engelleyebileceği haberlerini değerlendiren Rus askeri uzman Boris Aleksandroviç Rojin, Washington'un ATAK helikopterlerindeki teknolojilerin Çin'in eline geçmesinden korktuğunu ifade etti.

06 Ağustos 2018 Pazartesi 22:43
Rus uzmandan ATAK çıkışı: ABD bundan korkuyor

Savunma Sanayi Başkanlığı'nın geçtiğimiz ay duyurduğu ve Türkiye'nin "tek seferde yaptığı rekor ihracat" olma özelliğini taşıyan 1.5 milyar dolarlık 30 adet ATAK helikopteri ihracatı için ABD'den izin gerekiyor. ABD ile gerilen ilişkilerin ATAK helikopteri satışını olumsuz şekilde etkileyebileceği üzerinde duruluyor. Sputnik'e konuşan Rojin, Pakistan'ın Çin'le savunma alanında yoğun işbirliği yaptığına dikkat çekerek, "Eğer ATAK helikopterlerinde Washington'un ABD ve NATO ülkeleri için değerli bulduğu bir şeyler varsa, Çin'in Pakistan üzerinden bu teknolojileri ele geçirmesinden endişe duyabilir. Bu, Washington'un anlaşmayı bloke etmesi için bir gerekçe olabilir" dedi.

"ABD, TÜRKİYE'YE BASKI UYGULAYABİLİR"

ABD'nin silah pazarındaki kuralları dikte etme çabası içinde olduğuna da dikkat çeken Rojin, şu ifadeleri kullandı:

"ABD, Ortadoğu'daki düzenleyici rolünü sürdürmek isterken Türkiye'nin bağımsız hareket etme girişimleri, ABD tarafından ileri teknoloji silah sevkiyatı alanındaki sarsılmaz düzenin zarar görmesi olarak algılanabilir. ABD, Türkiye'nin mevcut tutumu nedeniyle silah pazarındaki mevcut dağılımı korumaya yönelik yeni çıkarları olabilir. Bu nedenle, ABD, Türkiye'ye baskı uygulayabilir."

"ALTAY TANKLARI ORTADOĞU'DA ALICI BULABİLİR"

Türkiye'nin silah ihracatçısı rolünün geleceği hakkındaki görüşlerini de aktaran Rojin, özellikle ALTAY tankları üzerinde durdu. ALTAY tankının modern Rus tankları T-72, T-90 ile kıyaslanabilir kalitede ve İsrail tanklarıyla rekabet edebilir seviyede olması halinde, Ortadoğu'da bu tanklara alıcı çıkacağını savunan Rojin, özellikle Katar'ın bu yönde adım atabileceğinin altını çizdi.

Haber Tarihi: 06 Ağustos 2018 Pazartesi 22:43
  1. İsrail
  2. ABD
  3. Çin
  4. Türkiye
  5. ATAK

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