Rus uçakları havalandı: Moskova'dan St.Petersburg’a taşınıyor
Rus ordusunu kendilerine saldırı düzenlemekle suçlayarak Rus yönetimine silahlı ayaklanma başlatan Wagner grubunun Moskova'ya ilerleyişi sürerken, Rusya Araştırmaları Enstitüsü, sosyal medya hesabından bir bilgi paylaştı. Moskova’dan devlete ait uçakların St.Petersburg’a havalanmaya başladığı bilgisinin yer aldığı tweette uçuş planı bilgileri verilerek bazı yöneticilerin merkezi Moskova’dan St.Petersburg’a taşıdığı bildirildi. Wagner’ın Moskova’yı ele geçirme ihtimaline karşı Moskova’daki komuta merkezleri ve üst düzey kurumların St.Petersburg’a taşınması için hazırlık yapıldığı aktarıldı. Öte yandan bir diğer önemli gelişme ise Lipetsk bölgesindeki Rus Ordusu birliklerinin çoğunun taraf değiştirerek Moskova'ya doğru ilerleyen Wagner Grubu askeri koluna katıldığı iddiası oldu.
Rus paralı asker grubu Wagner'in lideri Prigojin, Moskova'ya başkaldırırken, “Ülkenin tüm gerçek vatanseverleri, sokağa çıkın, biz silah bulacağız” dedi. Birçok kentte silah seslerinin duyulduğu ve tankların sokağa indiği öne sürüldü. Kremlin tüm tedbirlerin alındığını duyurdu. Rus Hava Kuvvetleri, Voronej'den Moskova'ya doğru ilerleyen Wagner Grubu askeri konvoyunu vurmaya başladı.
Moskova’dan St.Petersburg’a taşınıyor
Rusya Araştırmaları Enstitüsü, sosyal medya hesabından bir bilgi paylaştı. Moskova’dan devlete ait uçakların St.Petersburg’a havalanmaya başladığı bilgisinin yer aldığı tweette uçuş planı verilerek bazı yöneticilerin merkezi Moskova’dan St.Petersburg’a taşıdığı bildirildi.
Rusya Araştırmaları Enstitüsü'den yapılan paylaşımda; "Moskova’dan devlete ait uçaklar St.Petersburg’a havalanmaya başladı. Bazı yöneticilerin merkezi Moskova’dan St.Petersburg’a taşıdığı bildiriliyor." ifadeleri kullanıldı.
Wagner’ın Moskova’yı ele geçirme ihtimaline karşı Moskova’daki komuta merkezleri ve üst düzey kurumların St.Petersburg’a taşınması için hazırlık yapıldığı bildiriliyor.
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Wagner Grubu, Lipetsk bölgesindeki Rus Ordusu birliklerinin çoğunun taraf değiştirdiğini ve Moskova'ya doğru ilerleyen Wagner Grubu askeri koluna katıldığını duyurdu.
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