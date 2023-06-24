Rus uçakları havalandı: Moskova'dan St.Petersburg’a taşınıyor

Rus ordusunu kendilerine saldırı düzenlemekle suçlayarak Rus yönetimine silahlı ayaklanma başlatan Wagner grubunun Moskova'ya ilerleyişi sürerken, Rusya Araştırmaları Enstitüsü, sosyal medya hesabından bir bilgi paylaştı. Moskova’dan devlete ait uçakların St.Petersburg’a havalanmaya başladığı bilgisinin yer aldığı tweette uçuş planı bilgileri verilerek bazı yöneticilerin merkezi Moskova’dan St.Petersburg’a taşıdığı bildirildi. Wagner’ın Moskova’yı ele geçirme ihtimaline karşı Moskova’daki komuta merkezleri ve üst düzey kurumların St.Petersburg’a taşınması için hazırlık yapıldığı aktarıldı. Öte yandan bir diğer önemli gelişme ise Lipetsk bölgesindeki Rus Ordusu birliklerinin çoğunun taraf değiştirerek Moskova'ya doğru ilerleyen Wagner Grubu askeri koluna katıldığı iddiası oldu.