Rus uçakları cezaevini vurdu! DAEŞ'liler kaçtı Suriye'nin İdlib'de Rus uçaklarının vurduğu cezaevinde bulunan mahkumlar kaçtı. Mahkumların bir kısmının DAEŞ'li teröristler olduğu belirtildi.

Güvenilir yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, dün akşam düzenlenen Rus hava saldırısında İdlib kent merkezindeki cezaevinin bir bölümü zarar gördü. Saldırı sonrası içinde hırsızlık, adam kaçırma gibi suçlar nedeniyle alıkonulanların ve DAEŞ mensuplarının da bulunduğu çok sayıda mahkum firar etti. Hapishanedeki DAEŞ'lıların, hücre evlerine düzenlenen baskınlarla ele geçirildiği ve kent genelinde çok sayıda patlamadan sorumlu tutulduğu öğrenildi. İdlib'deki askeri muhalif ve rejim karşıtı silahlı gruplar, kaçanların yakalanması için operasyon başlattı. İlde bulunan kontrol noktalarındaki güvenlik tedbirleri de artırıldı. Bazı mahkumların sivillerin yardımıyla yakalandığı öğrenildi. Muhaliflere ait uçak gözlemevi, dün akşam "Hımeymim askeri üssünden havalanan SU 34 tipi Rus savaş uçakları, İdlib geneline saldırılar düzenliyor." bilgisini paylaşmıştı.

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