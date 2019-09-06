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Rus tekstilciler Adana kumaşına geldi

Adana Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) tarafından tekstil sektöründe faaliyet gösteren firmaların kümelenmesine yönelik hazırladığı ve Ticaret Bakanlığı’nın Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi (UR-GE) Projesi kapsamındaki desteği ile Adana’ya gelen Rus heyete, Adana Sanayi Odası’nda (ADASO) düzenlenen toplantıda, “Türk Tekstil Sektörü ve Rus Pazarı” konusunda bilgilendirme yapıldı.

06 Eylül 2019 Cuma 14:37
Rus tekstilciler Adana kumaşına geldi

Adana Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) tarafından tekstil sektöründe faaliyet gösteren firmaların kümelenmesine yönelik hazırladığı ve Ticaret Bakanlığı’nın Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi (UR-GE) Projesi kapsamındaki desteği ile Adana’ya gelen Rus heyete, Adana Sanayi Odası’nda (ADASO) düzenlenen toplantıda, “Türk Tekstil Sektörü ve Rus Pazarı” konusunda bilgilendirme yapıldı.


Rusya ile Adana arasında tekstil sektöründeki ticari ilişkileri geliştirmek, ikili görüşmeler yapılmasını sağlamak amacıyla gerçekleştirilen ziyarete katılan 50 farklı firmadan toplam 61 kişilik heyet, ilk ziyaretini Adana Sanayi Odası’na gerçekleştirdi.


ADASO’da, ‘Rus heyeti’, ‘’Türk Tekstil Sektörü ve Rus Pazarı” konusunda bilgilendirmek amacıyla düzenlenen toplantının açılışında konuşan ADASO Başkanı Zeki Kıvanç, iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin ve iş birliklerinin daha da geliştirilmesini amaçladıkları toplantıya ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyduğunu ifade etti.


Rusya ile Türkiye arasındaki iş birliği ve yatırım imkanlarının geliştirilmesinin her iki ülke için de önemli olduğunu belirten Kıvanç, “Rusya ile Türkiye arasındaki iş birliği ve yatırım imkanlarının geliştirilmesinin her iki ülke için de önemli olduğu inancındayım. Türkiye’de faaliyet gösteren Rus firmalarının sayısında son yıllarda artış göstermekte olup, ülkemiz firmalarının da Rusya’ya ilgisinin yine artış eğiliminde olduğu görülmüştür” dedi.


Adana ile Rusya arasındaki ticaret hacmine bakıldığında yıllara göre artış olduğunu gözlemlendiğini ama bunun yeterli olmadığını dile getiren Kıvanç, “Rusya’ya ihracatımız 2016 yılında 35 milyon dolar, 2017 yılında 61 milyon dolar, 2018’de ise 66 milyon dolar olup, Adana’nın en fazla ihracat yaptığı ülkeler arasında yer almaktadır.Bu rakamların çok daha yukarılara çıkarılması beklenti ve arzumuzu ifade ederek, Rus yatırımcıları ilimizde görmek istiyoruz” diye konuştu.


Türk Tekstil Sektörü ve Rusya Pazarı konulu toplantıda ayrıca Rus Alım Heyeti temsilcileri ile Türk iş adamları iş birliği ve yatırım imkanları hakkında karşılıklı bilgi alışverişinde bulundu. Dört gün boyunca Adana’da bulunacak Rus alım heyeti temsilcileri, Adana’daki tekstil fabrikalarını yerinde inceleme fırsatı bulacak.

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Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 14:37
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