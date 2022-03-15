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Dünya Rus tankının imha edildiği anlar böyle görüntülendi
Dünya

Rus tankının imha edildiği anlar böyle görüntülendi

Ukrayna ordusu, Rus ordusuna ait tankı imha ettiği anı havadan görüntüleyip paylaştı.

Yeniakit Publisher
2022-03-15 21:46:00 - 2022-03-15 21:53:51

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları 24 Şubat’tan bu yana devam ediyor. Ukrayna ordusu, Rusya’ya ait tankı imha ettiği anları havadan görüntüleyerek, kamuoyu ile paylaştı. Rus tankının isabet almasının ardından alev topuna döndüğü görüldü.

Öte yandan Ukrayna Savunma Bakanlığı, Rusya’nın 24 Şubat’tan bu yana toplam 13 bin 500'den fazla askeri personel, 404 tank, bin 279 askeri zırhlı araç, 150 adet topçu bataryası, 64 çok namlulu roketatar, 36 hava savunma sistemi, 81 uçak, 95 helikopter, 640 otomobil, 3 gemi, 60 yakıt tankeri ve 9 insansız hava aracı kaybettiğini duyurmuştu.

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