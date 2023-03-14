Rus Su-27 uçağı ABD SİHA'sını düşürdü

Ukrayna-Rusya savaşı devam ederken Karadeniz'de sıcak bir gelişme yaşandı. ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, iki Rus Su-27 uçağının Karadeniz’de ABD'ye ait MQ-9 insansız hava aracını taciz ettiğini, uçaklardan birinin çarptığı MQ-9’un uluslararası sulara düştüğünü açıkladı.

MQ9 özellikleri

Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri, Amerika Birleşik Devletleri Donanması ve İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri için geliştirilen insansız saldırı hava aracı MQ-9, turboprop motoru sayesinde saatte 250 knot hız yapıyor ve 40.000 feet irtifaya kadar çıkabiliyor.

MQ-9 Reaper UAV'nin yaklaşık olarak uçuş süresi ise 20 saat. Uçuş süresi taşıdığı faydalı yüke göre değişiklik gösteriyor.

MQ-9 Reaper UAV'nin 1,5 ton ağırlığında Hellfire füzeleri ve GBU-12 Lazer Güdümlü Bombalar gibi mühimmatları taşıma kapasitesi bulunuyor.

Süleymani suikastinde kullanıldı

3 Ocak 2020'de, Bağdat Uluslararası Havaalanı'na yapılan bir ABD MQ-9 füze saldırısı, İran Devrim Muhafızları Ordusu komutanı Kasım Süleymani'yi ve Irak Haşdi Şabi Kuvvetleri komutan yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'i öldürmüştü.

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