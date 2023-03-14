  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Rus Su-27 uçağı ABD SİHA'sını düşürdü
Dünya

Rus Su-27 uçağı ABD SİHA'sını düşürdü

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), iki Rus Su-27 uçağının Karadeniz’de ABD'ye ait MQ-9 insansız hava aracını taciz ettiğini, uçaklardan birinin çarptığı MQ-9’un uluslararası sulara düştüğünü duyurdu.

Yeniakit Publisher
2023-03-14 20:38:00 -
Rus Su-27 uçağı ABD SİHA'sını düşürdü

Ukrayna-Rusya savaşı devam ederken Karadeniz'de sıcak bir gelişme yaşandı. ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, iki Rus Su-27 uçağının Karadeniz’de ABD'ye ait MQ-9 insansız hava aracını taciz ettiğini, uçaklardan birinin çarptığı MQ-9’un uluslararası sulara düştüğünü açıkladı.

MQ9 özellikleri

Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri, Amerika Birleşik Devletleri Donanması ve İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri için geliştirilen insansız saldırı hava aracı MQ-9, turboprop motoru sayesinde saatte 250 knot hız yapıyor ve 40.000 feet irtifaya kadar çıkabiliyor.

MQ-9 Reaper UAV'nin yaklaşık olarak uçuş süresi ise 20 saat. Uçuş süresi taşıdığı faydalı yüke göre değişiklik gösteriyor.

MQ-9 Reaper UAV'nin 1,5 ton ağırlığında Hellfire füzeleri ve GBU-12 Lazer Güdümlü Bombalar gibi mühimmatları taşıma kapasitesi bulunuyor.

Süleymani suikastinde kullanıldı

3 Ocak 2020'de, Bağdat Uluslararası Havaalanı'na yapılan bir ABD MQ-9 füze saldırısı, İran Devrim Muhafızları Ordusu komutanı Kasım Süleymani'yi ve Irak Haşdi Şabi Kuvvetleri komutan yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'i öldürmüştü.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Rusya'dan flaş tahıl koridoru kararı
Rusya'dan flaş tahıl koridoru kararı

Dünya

Rusya'dan flaş tahıl koridoru kararı

Rusya'nın yeni adımı ABD'yi rahatsız edecek
Rusya'nın yeni adımı ABD'yi rahatsız edecek

Dünya

Rusya'nın yeni adımı ABD'yi rahatsız edecek

UCM, Rusya için harekete geçti
UCM, Rusya için harekete geçti

Dünya

UCM, Rusya için harekete geçti

Rusya'nın o hamlesine Türkiye'den takdir
Rusya'nın o hamlesine Türkiye'den takdir

Gündem

Rusya'nın o hamlesine Türkiye'den takdir

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23