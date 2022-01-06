Rus soytarısı iyice zırvaladı: Kazakistan bize katılabilir

Kazakistan'da yaşanan protestolar devam ediyor. Ülkenin pek çok bölgesinde çıkan ayaklanmalara karşı müdahaleler uygulanırken, Cumhurbaşkanı Tokayev, Rusya'dan ayaklanmanın bastırılması için yardım talebinde bulunmuştu.

Rus güçleri müdahale için Kazakistan'daki yerini alırken, Moskova'ya bağlı Devlet Duması üyesi Vladimir Zirinovski'den tartışmalı bir açıklama geldi.

"Kazakistan bölünebilir"

Çıkan olaylarla ilgili açıklamada bulunan Vladimir Zirinovski, Kazakistan'ın bölünebileceğini ve bir bölümünün Rusya'ya bağlanabileceğini savundu.

Rus siyasetçi şunları söyledi:

"Kazakistan yapay ve kırılgan bir devlettir. İki parçaya ayrılabilir: Güney Kazakistan ile, kuzey Rusya'ya dönüş."

"Ukrayna gibi"

Zirinovski, Kazakistan'ın bölünmesine örnek olarak Ukrayna'yı gösterirken "Ukrayna gibi: Batı Lviv, başkent ve Novorossia Doğu Rusya'dır" ifadelerini kullandı.