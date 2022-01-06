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Dünya Rus soytarısı iyice zırvaladı: Kazakistan bize katılabilir
Dünya

Rus soytarısı iyice zırvaladı: Kazakistan bize katılabilir

Kazakistan'da yaşanan olaylar devam ederken Rus Duması Üyesi Vladimir Zirinovski'den akılalmaz bir açıklama geldi. Zirinovski, Kazakistan'ın bir bölümünün Rusya'ya bağlanabileceğini iddia etti.

Yeniakit Publisher
2022-01-06 20:51:00 -
Rus soytarısı iyice zırvaladı: Kazakistan bize katılabilir

Kazakistan'da yaşanan protestolar devam ediyor. Ülkenin pek çok bölgesinde çıkan ayaklanmalara karşı müdahaleler uygulanırken, Cumhurbaşkanı Tokayev, Rusya'dan ayaklanmanın bastırılması için yardım talebinde bulunmuştu.

Rus güçleri müdahale için Kazakistan'daki yerini alırken, Moskova'ya bağlı Devlet Duması üyesi Vladimir Zirinovski'den tartışmalı bir açıklama geldi.

"Kazakistan bölünebilir"

Çıkan olaylarla ilgili açıklamada bulunan Vladimir Zirinovski, Kazakistan'ın bölünebileceğini ve bir bölümünün Rusya'ya bağlanabileceğini savundu.

Rus siyasetçi şunları söyledi:

"Kazakistan yapay ve kırılgan bir devlettir. İki parçaya ayrılabilir: Güney Kazakistan ile, kuzey Rusya'ya dönüş."

"Ukrayna gibi"

Zirinovski, Kazakistan'ın bölünmesine örnek olarak Ukrayna'yı gösterirken "Ukrayna gibi: Batı Lviv, başkent ve Novorossia Doğu Rusya'dır" ifadelerini kullandı.

 

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Yorumlar

Nur Ahmet

Rusya bir zamanlar Kazakistan toprakları bizimdir diyordu.Türk devletleri teşkilatı onların istemediği bir oluşumdu.Kazakistan daki kargaşa büyük olasılıkla rusların işidir,orada devamlı da kalmak istiyorlardır ve de kalacaklardır herhalde.
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