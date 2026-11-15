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Dünya Havalimanında nefes kesen anlar: İki dev uçak kafa kafaya çarpıştı
Dünya

Havalimanında nefes kesen anlar: İki dev uçak kafa kafaya çarpıştı

Yeniakit Publisher
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ABD'nin Florida eyaletindeki Miami Uluslararası Havalimanı'nda iniş yapan yolcu uçağı ile havalanmaya çalışan kargo uçağı iki taksi yolunun kesiştiği noktada birbirine girdi. Uçakların gövde ve kanatlarında ağır hasar oluşurken, feci kazada şans eseri iki kişi hafif yaralandı.

Dünyaya güvenlik ve teknoloji dersi vermeye kalkışan Amerika Birleşik Devletleri'nin havalimanlarındaki acziyeti bir kez daha gözler önüne serildi. Miami Uluslararası Havalimanı'nda bir kargo uçağı ile bir yolcu uçağı iki taksi yolunun kesiştiği noktada çarpıştı. Olayda iki kişi hafif yaralanırken, kargo uçağının burnunun, yolcu uçağının ise kanadının hasar gördüğü bilgisi verildi.

UÇAKLAR ÇARIŞTI

ABD'nin Florida eyaletinin Miami kentinde bir kargo uçağı ile havayolu şirketine ait dar gövdeli bir yolcu uçağı havalimanında çarpıştı.

ABD’nin CBS News haber kanalının haberine göre, Miami Uluslararası Havalimanı İletişim Direktörü Greg Chin, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, yerel saatle 21.15 sularında iniş yapan dar gövdeli yolcu uçağının havalanmak üzere olan kargo uçağıyla iki taksi yolunun kesiştiği noktada çarpıştığı bilgisini verdi.

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