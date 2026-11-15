Haram kazancın hayrı olmadı, birbirlerine düştüler! Ünlü rakı firmasında ortalık fena karıştı

Yıllardır milletin aklını, neslini ve sağlığını ifsat eden tüm kötülüklerin anası içkinin özel sektördeki ilk fabrikası olarak bilinen Efe Alkollü İçecekler'de ortaklar rant ve kâr payı kavgasına tutuştu. Haram kazancın bereketi ve hayrı olmayacağını bir kez daha gözler önüne seren krizde, İzmir Menderes'teki İTOB Organize Sanayi Bölgesi'nde zehir üretimi yapan şirketin geçtiğimiz 19 Ekim'de gerçekleştirdiği genel kurul toplantısı, ortaklar arasındaki derin çatlak nedeniyle mahkemeye taşındı.

YETKİLERİN İPTALİ TALEP EDİLDİ

Yönetim Kurulu Başkanlığı koltuğunda Egemen Demirtaş'ın oturduğu içki şirketinin bazı ortakları, genel kurulda alınan kararların iptali için yargının kapısını çaldı. İzmir 2. Asliye Ticaret Mahkemesi'ne taşınan davada; 2024 yılı yönetim kurulu faaliyetleri ve finansal tablolarının yanı sıra yönetimin ibrası, kâr payı dağıtımı ve yönetim kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri kapsamında verilen yetkilerin iptali talep edildi.

ZEHİR BARONLARININ PARA SAVAŞI İBRETLE KARŞILANDI

2004 yılında İzmir Ticaret Odası Eski Başkanı Ekrem Demirtaş öncülüğünde yaklaşık 500 ortakla kurulan ve yıllık üretim kapasitesini 14 milyon litreye kadar çıkararak milyonlarca insanı alkol bataklığına sürükleyen şirketteki bu kirli hesaplaşma, adliye koridorlarına yansıdı. Mahkemenin 28 Ekim tarihli ara kararı doğrultusunda, genel kurulun iptali ve butlanı istemiyle açılan davanın ilk duruşmasının 20 Ocak 2027 tarihinde görüleceği öğrenilirken, zehir baronlarının kendi içindeki iktidar ve para savaşı kamuoyunda ibretle karşılandı.