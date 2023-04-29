Rus şirketinden dikkat çeken Türkiye kararı: Rusya'nın 2 şehrinden... Türkiye'ye milyarlarca dolar yağacak

Rusya'nın 2 şehrinden Türkiye'ye uçacak! Rus turistlerin seyahat ettikleri ülkelerin başında Türkiye'nin geliyor. 2023'te Türkiye'ye gelen Rus turist sayısı rekor kırdı. Bu kapsamda Rusya'dan yeni hamleler geliyor.

Rusya’nın Irkutsk merkezli havayolu IrAero, iki noktadan Antalya’ya seferlere başlayacağını açıkladı.

Havayolunun Mahaçkale ve Saratov şehirlerinden Antalya’ya uçuşlara başlayacağı belirtildi.

Saratov-Antalya hattında uçuşların 29 Nisan’da başlayacağı, Mahaçkale-Antalya hattında ise uçuşların 30 Nisan’da başlayacağı açıklandı.

Rus şirket iki noktada da uçuşlarının SS100 tipi uçaklarla haftada iki frekans olarak yapacak.

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Öte yandan Türkiye İstatistik Kurumu, bu yılın ocak-mart dönemine ilişkin turizm istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, turizm geliri geçen yılın aynı çeyreğine kıyasla yüzde 32,3 arttı. Söz konusu dönemde turizm geliri 8 milyar 690 milyon 505 bin dolar olarak kaydedildi. Turizm gideri geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 110,5 arttı.

Yurt içinde ikamet edip başka ülkelere ziyarette bulunan vatandaşların harcamalarından oluşan turizm gideri, yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 110,5 artarak 1 milyar 400 milyon 108 bin dolar oldu. Bunun 1 milyar 149 milyon 53 bin dolarını kişisel, 251 milyon 55 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu.

Söz konusu dönemde yurt dışını ziyaret eden vatandaş sayısı yıllık bazda yüzde 99 artarak 2 milyon 69 bin 229 kişiye ulaştı. Bunların kişi başı ortalama harcaması 677 dolar olarak gerçekleşti.

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