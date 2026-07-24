  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Trump'tan İran'a yeni savaş tehdidi: "Operasyonu yeniden başlatmayı ciddi olarak düşünüyorum" Çin'in Doğu Türkistan'daki zulmüne Akit TV'den tepki! "Zulme sessiz kalmayacağız!" CHP’li İzmit Belediye Başkanı yolsuzluktan tutuklandı Kılıçdaroğlu'ndan CHP'deki kriz tartışmalarına net tavır: "Beni hiç ilgilendirmiyor" 'Hazine yardımı' önerisi Kılıçdaroğlu cephesini kızdırdı İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet hakkında flaş gelişme CHP kartımı kesiyorum şovu sonrası kartı cebe indirdi! Özel tayfasının işi gücü algı Yine bir kaos, yine bir dağılma! Özgür Özel parti kuracağını açıkladı, CHP'de bir istifa daha geldi Şile Belediyesi soruşturmasında Haluk Levent'in kardeşinden flaş açıklamalar! Berkant Acil’in ifadesi ortaya çıktı! İsrail’den İran’a yeni suçlama! Mossad ajan ağını çökerttiğini iddia etti!
Spor Iğdır FK’dan transfer hamlesi
Spor

Iğdır FK’dan transfer hamlesi

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Iğdır FK’dan transfer hamlesi

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Iğdır FK, Ganalı futbolcu Felix Afena-Gyan ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Iğdır FK, bu kapsamda 23 yaşındaki futbolcu Felix Afena-Gyan ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Yeşil-beyazlılardan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüz, son olarak Amed SF forması giyen Felix Afena-Gyan ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Felix'e ailemize hoş geldin diyor, yeşil-beyazlı formamız altında nice başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Amed Sportif Faaliyetler'de geçiren Afena-Gyan, 36 maçta forma giyerken, bunların 14'üne 11'de başladı. Ganalı futbolcu söz konusu karşılaşmalarda da 5 gol, 6 asistle oynadı.

Kiralık sözleşmesinin sona ermesinin ardından İtalya Serie B ekiplerinden Cremonese'ye dönen 23 yaşındaki futbolcu, Iğdır FK ile anlaşarak yeniden Türkiye'nin yolunu tuttu.

Yeni transfer imzaladı! Trabzonspor defansına yerli duvar
Yeni transfer imzaladı! Trabzonspor defansına yerli duvar

Spor

Yeni transfer imzaladı! Trabzonspor defansına yerli duvar

Beşiktaş'a veda etti! Çaykur Rizespor'a transfer oldu
Beşiktaş'a veda etti! Çaykur Rizespor'a transfer oldu

Spor

Beşiktaş'a veda etti! Çaykur Rizespor'a transfer oldu

Galatasaray transferinde hüsran! Büyük umutlarla alınan yıldız 5 ayda yolcu oldu!
Galatasaray transferinde hüsran! Büyük umutlarla alınan yıldız 5 ayda yolcu oldu!

Spor

Galatasaray transferinde hüsran! Büyük umutlarla alınan yıldız 5 ayda yolcu oldu!

Barcelona yeni transferini açıkladı
Barcelona yeni transferini açıkladı

Spor

Barcelona yeni transferini açıkladı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23