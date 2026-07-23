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Gündem TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan Mescid-i Aksa baskınına sert tepki! "Kudüs ve Mescid-i Aksa sahipsiz değildir!"
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan Mescid-i Aksa baskınına sert tepki! "Kudüs ve Mescid-i Aksa sahipsiz değildir!"

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan Mescid-i Aksa baskınına sert tepki! "Kudüs ve Mescid-i Aksa sahipsiz değildir!"

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İsrail hükümetinden bir bakanın provokatif bir grupla Mescid-i Aksa’ya düzenlediği baskını sert bir dille lanetledi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Kurtulmuş, saldırganlığın Müslümanların kutsal değerlerine yönelik kasıtlı bir tahrik olduğunu vurguladı.

Netanyahu çetesinin Mescid-i Aksa'ya yönelik alçakça baskınını kınayan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Bu hukuk tanımaz saldırganlık, İslam aleminin kutsal değerlerine yönelik kasıtlı bir tahriktir. Mescid-i Aksa’nın kutsiyetini hedef alan, Kudüs’ün tarihî ve hukukî statüsünü yok sayan bu kural tanımazlık asla kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

 Numan Kurtulmuş sosyal medya hesabından, 

"Katliamcı Netanyahu çetesinden bir bakanın provokatif bir grupla birlikte Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa’ya düzenlediği alçakça baskını lanetliyorum. Bu hukuk tanımaz saldırganlık, İslam aleminin kutsal değerlerine yönelik kasıtlı bir tahriktir.

Mescid-i Aksa’nın kutsiyetini hedef alan, Kudüs’ün tarihî ve hukukî statüsünü yok sayan bu kural tanımazlık asla kabul edilemez.

Soykırım çetesi Netanyahu hükûmetinin bu pervasız adımı, Filistin topraklarındaki işgal ve ilhak siyasetinin "İnsanlık Cephesi" tarafından artık kesin ve kararlı bir şekilde durdurulması gerektiğini açıkça ortaya koymaktadır.

Netanyahu ve çetesi derhal durdurulmalı, uluslararası toplum sözle yetinmeyerek İsrail’in saldırganlığını önleyecek somut tedbirleri hayata geçirmelidir.

Kudüs ve Mescid-i Aksa sahipsiz değildir. Başkenti Kudüs olan, nehirden denize özgür bir Filistin Devleti kuruluncaya kadar mazlum Filistin halkının yanında kararlılıkla durmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

 

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