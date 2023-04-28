2023-04-28 23:04:03 Baykar Müdürü Haluk Bayraktar'dan SİHA ve İHA teknolojileri ile cevap: Hedef gösterildim! Başarı hikayesini anlattı
Baykar Teknoloji Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisi hakkındaki sözlerine yanıt vererek, "Ne zaman ki Türkiye, terörle mücadelede başarıya ulaştı, ilk tepki CHP'li milletvekili Sezgin Tanrıkulu'dan geldi. Tanrıkulu böyle derken, bu konu Sayın Kılıçdaroğlu'na soruluyor. Herhangi bir cevap vermiyor. Şu an Sezgin Tanrıkulu, Diyarbakır'dan liste başı milletvekili adayı. Hedef gösterilirken, JİTEM denirken siyaset yapılmıyor, ben konuşurken mi siyaset yapıyorum?" dedi. Öte yandan TEKNOFEST paydaşları Başakşehir'de gençlerle buluştu...