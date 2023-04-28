Baykar Müdürü Haluk Bayraktar'dan SİHA ve İHA teknolojileri ile cevap: Hedef gösterildim! Başarı hikayesini anlattı

Bayraktar, 20 yıl önce başlayan Milli Teknoloji Hamlesi vizyonuyla bu ülkenin insanlarının artık dünyanın en iyi SİHA ve İHA teknolojilerini geliştirdiğini ifade etti. Akıncı ve Kızılelma'nın birlikte gerçekleştirdiği kol uçuşuna dikkati çeken Bayraktar, kendi geliştirdiği teknoloji ile bir insansız savaş uçağı, bir stratejik taarruzi insansız hava aracının kol uçuşunu halkının huzurunda gerçekleştirebilen Türkiye'den başka bir ülke olmadığını söyledi. Bayraktar, Türkiye'nin yerli SİHA ve İHA teknolojileri sayesinde çok önemli kazanımlar elde edildiğini belirterek, şunları kaydetti: "Onlarca kazanım, bugün Türkiye hem kendi coğrafyasında terörle mücadelede hem sınır ötesi operasyonlarda hem tek millet, iki devlet can Azerbaycan Tek Vatan Harekatı'nda. Bakın 30 yıl önce birinci Karabağ Savaşı'nda Azerbaycanlı kardeşlerimiz bizden helikopter istiyor. Onlara helikopterle yaralıları taşımak için yardımda dahi bulunamazken bugün Türkiye gelmiş olduğu seviyeyle Azerbaycanlı kardeşlerine SİHA'ları, İHA'ları teslim ediyor. Onlar da Tek Vatan Harekatı'nda 30 yıl boyunca kaybettikleri, işgal edilen toprakları özgürlüğe kavuşturuyor. Bu büyük bir kazanımdı. Yine Türkiye 500 yıllık tarihi geçmişi olan, deniz ötesi, denizden komşusu olan Libya'nın parçalanmasını, tarihine sahip çıkarak oradaki kardeşlerine sahip çıkarak verdiği destekle engelliyor."