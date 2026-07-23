Limak'tan Suriye'de dev proje! Deyrizor Havalimanı yeniden ayağa kalkıyor

Türk inşaat ve altyapı şirketi Limak Yatırım, Suriye'de kritik öneme sahip bir altyapı projesi için ilk resmi adımı attı. Limak'ın da içinde bulunduğu Türk-Kuveyt ortak girişimi, Deyrizor Uluslararası Havalimanı'nın yeniden inşası ve modernizasyonu amacıyla Suriye Sivil Havacılık Otoritesi ile görüşmelere başladı.

Türk-Kuveyt ortak girişimi masaya oturdu

Limak Yatırım, Kuveyt merkezli Al-Roudhan Holding ve Al-Mutawa Holding'den oluşan konsorsiyumun temsilcileri, Deyrizor Uluslararası Havalimanı'nın modernizasyonuna ilişkin hazırlanan ön planı değerlendirmek üzere Suriye Sivil Havacılık ve Hava Ulaştırması Genel Kurulu Başkanı Ömer el-Husari başkanlığındaki heyetle bir araya geldi.

Toplantıya Limak Yatırım ve Havalimanları Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Öztürk ile Kuveytli ortakların temsilcileri katılırken, Suriye tarafında da sivil havacılık otoritesinin üst düzey yöneticileri hazır bulundu.

Hedef uluslararası standartlara uygun havalimanı

Görüşmelerde, Deyrizor Uluslararası Havalimanı'nın genişletilmesi, kapasitesinin artırılması ve uluslararası havacılık standartlarına uygun şekilde modernize edilmesine yönelik hazırlanan proje ele alındı.

Projeyle birlikte havalimanının operasyonel verimliliğinin artırılması, hizmet kalitesinin yükseltilmesi ve bölgede artan hava ulaşımı talebinin karşılanması hedefleniyor.

Taraflar ön mutabakata vardı

Suriye Sivil Havacılık Otoritesi'nin projeye olumlu yaklaştığı belirtilirken, tarafların ortak çalışma imkanlarının geliştirilmesi konusunda ön mutabakata vardığı bildirildi.

Projenin hayata geçirilmesiyle birlikte Deyrizor Havalimanı'nın yeniden uluslararası uçuşlara hizmet verebilecek altyapıya kavuşması amaçlanıyor.

Savaşta büyük yıkıma uğradı

Irak sınırına yakın, Fırat Nehri kıyısında bulunan Deyrizor Uluslararası Havalimanı, Suriye iç savaşı öncesinde Şam, Halep, Kuveyt ve Bahreyn'e tarifeli seferlerin düzenlendiği önemli bir bölgesel ulaşım merkeziydi.

2012'den itibaren çatışmaların yoğunlaştığı bölgede askeri üs olarak kullanılan havalimanı, 2014-2017 yılları arasında DEAŞ kuşatması altında kaldı. Yıllarca süren çatışmalar ve hava saldırıları sonucu pistler, terminal binası ve teknik altyapı büyük ölçüde tahrip oldu.

2017 yılında kuşatmanın sona ermesine rağmen havalimanı uzun süre atıl durumda kaldı. Limak'ın da içinde bulunduğu konsorsiyumun hazırladığı modernizasyon projesiyle, Deyrizor Havalimanı'nın yeniden bölgenin önemli hava ulaşım merkezlerinden biri haline getirilmesi hedefleniyor.