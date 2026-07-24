Bakan Ersoy'dan Ayasofya Camii paylaşımı: Ayasofya'da tarihin en kapsamlı restorasyon devam edecek
Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından Ayasofya-i Kebir Camii'nde sürdürülen Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı koruma, restorasyon ve güçlendirme çalışmalarında yeni bir aşamaya geçildi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ayasofya-i Kebîr Cami-i Şerifi'nin restorasyonu ile ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda çalışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.