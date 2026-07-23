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Gündem Siyasi şov mu, tarihi mirasa sığınma çabası mı? Özel'in cuma hamlesi tartışılıyor
Gündem

Siyasi şov mu, tarihi mirasa sığınma çabası mı? Özel'in cuma hamlesi tartışılıyor

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:

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Siyasi şov mu, tarihi mirasa sığınma çabası mı? Özel'in cuma hamlesi tartışılıyor

Yeni parti hazırlıklarını hızlandıran Özgür Özel'in, kuruluş sürecinin hemen öncesinde Hacı Bayram-ı Veli Camii'nde cuma namazı kılacak olması siyasi kulisleri hareketlendirdi. Ankara'da, bu tercihin 23 Nisan 1920'de Mustafa Kemal Atatürk'ün aynı camide kıldığı cuma namazına gönderme niteliği taşıdığı yorumları yapılırken, muhalif isimler bu adımı "sembolik bir siyasi mesaj ve meşruiyet arayışı" olarak değerlendiriyor.

CHP'de mutlak butlan kararının ardından başlayan ayrışma yeni bir aşamaya geçti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun göreve dönmesini kabul etmeyen Özgür Özel'in yeni parti hazırlıkları hız kazanırken, TBMM'de peş peşe kritik toplantılar gerçekleştirildi.

CHP'de yeni parti mesaisi

Özgür Özel, geçtiğimiz günlerde TBMM'de yaptığı grup konuşmasında CHP'ye veda ettiğini açıklarken, ardından yeni parti için kapsamlı bir çalışma başlattı.

İlk olarak grup toplantısının ardından görevden alınan il başkanlarının da aralarında bulunduğu 74 il başkanıyla bir araya gelen Özel, sonraki günlerde mahkeme kararıyla görevden ayrılan Parti Meclisi üyeleri, Merkez Yönetim kadrosu ve milletvekilleriyle peş peşe görüşmeler gerçekleştirdi.

Kurucular Kurulu için imzalar atıldı

TBMM'de bugün gerçekleştirilen kapalı grup toplantısının ardından CHP Grup Yönetim Salonu'nda yeni partinin Kurucular Kurulu için imza süreci başlatıldı.

Edinilen bilgilere göre 90'ın üzerinde milletvekili kurucular kurulunda yer almak üzere imza verdi.

Öte yandan, mutlak butlan sürecinde Özgür Özel'e destek veren bazı milletvekillerinin ise yeni partiye katılmayarak CHP'de kalmak istediklerini Özel'e ilettikleri öğrenildi.

İstifalar bekleniyor

İmza sürecinin bugün tamamlanması halinde kurucu milletvekillerinin CHP'den istifa ederek yeni partinin kuruluş dilekçesini yarın İçişleri Bakanlığı'na teslim etmesi planlanıyor.

Sürecin uzaması halinde ise kuruluş başvurusunun 27 Temmuz Pazartesi günü yapılması bekleniyor.

Dikkat çeken cuma tercihi

Yeni parti hazırlıkları sürerken Özgür Özel'in yarın Hacı Bayram-ı Veli Camii'nde cuma namazı kılmasının beklendiği öğrenildi.

Bu tercih, Ankara kulislerinde geniş yankı uyandırdı. Siyasi çevrelerde, bu adımın 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışı öncesinde Mustafa Kemal Atatürk'ün aynı camide cuma namazı kılmasıyla ilişkilendirildiği yönünde yorumlar yapılıyor.

Muhalif isimler ise bu tercihin yalnızca dini bir ibadet olarak değil, aynı zamanda yeni partiye tarihsel bir anlam yüklemeye yönelik sembolik bir siyasi mesaj ve meşruiyet arayışı olarak okunabileceğini dile getiriyor.

Özel'in cuma namazı sonrası vereceği mesajlar ve yeni partiye ilişkin atacağı adımların siyasi gündemin en önemli başlıklarından biri olması bekleniyor.

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