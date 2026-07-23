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Gündem DMM'den Cumhuriyet'e tokat gibi yalanlama
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DMM'den Cumhuriyet'e tokat gibi yalanlama

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DMM'den Cumhuriyet'e tokat gibi yalanlama

Fondaşların ve trollerin yalanları bitmek bilmiyor. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi CHP'nin borazanı Cumhuriyet'in iddialarını yalanladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Cumhuriyet Gazetesi'nde yer alan Rönesans Rezidans'ın yıkılmasına ilişkin soruşturmada şirket ortağı Dudu Berlin Coşkun hakkında "çifte standart" uygulandığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

DMM'nin açıklamasında, Hatay'da 6 Şubat 2023 depremlerinde yıkılan Rönesans Rezidans'ta 269 kişinin hayatını kaybetmesi ve çok sayıda kişinin yaralanmasına ilişkin soruşturmanın Hatay Cumhuriyet Başsavcılığının 2023/4291 sayılı dosyası üzerinden yürütüldüğü hatırlatıldı.

Açıklamada, soruşturma kapsamında şirket ortaklarının yalnızca ticaret sicilindeki sıfatlarının değil, yapının projelendirme, inşa ve denetim süreçlerindeki fiili görevleri ile teknik sorumluluklarının da araştırıldığı, bilirkişi raporlarında belirlenen kusur durumlarının esas alındığı belirtildi.

 

Karadeniz Teknik Üniversitesi bilirkişi heyetince hazırlanan raporda, yapı müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun, statik proje müellifi Hüseyin Yalçın Coşkun, proje müdürü İbrahim Dahıroğlu, şantiye şefi Bayram Mansuroğlu ile yapı denetim firmasının sorumlu müdürü Ayhan Karan'ın asli kusurlu bulunduğu ve haklarında kamu davası açıldığı ifade edildi.

DMM, Dudu Berlin Coşkun'un şirket ortağı olmasına rağmen Rönesans Rezidans'ın yapım sürecinde aktif ve fiili görev üstlenmediğinin, teknik sorumluluklara katılmadığının ve siteyle ilgili görevlerin ilgili kişilere devredildiğinin tespit edildiğini aktardı. Bu nedenle ceza sorumluluğunun şahsiliği ilkesi gereğince hakkında ek kovuşturmaya yer olmadığına karar verildiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, Ayhan Karan hakkında ise yalnızca şirket ortağı veya yetkilisi olduğu için değil, yapı denetim firmasının sorumlu müdürü olması ve bilirkişi raporlarında asli kusurlu bulunması nedeniyle kamu davası açıldığı vurgulandı.

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