Terörist İsrail'den Türkiye'ye alçak tehdit: Türk ordusuyla...

İsrail Diaspora İşleri Bakanı Amichai Chikli, Türkiye'yi hedef alan provokatif açıklamalara imza attı. İsrailli Bakan, ülkesinin Türk Silahlı Kuvvetleri ile denizde yaşanabilecek olası bir askeri hareketliliğe dair skandal ifadeler kullandı.

'TÜRK ORDUSUYLA DOĞRUDAN TEMAS OLABİLİR'

Türkiye ile İsrail arasında denizde yaşanabilecek olası bir gerilime dikkat çeken Bakan Chikli, "Denizde Türk ordusuyla doğrudan temas olabilir." dedi.

'EN GEÇ YARIN SABAH GERÇEKLEŞEBİLİR'

İki ülke silahlı kuvvetlerinin karşı karşıya gelme ihtimalinin uzak bir ihtimal olmadığını anlatan Chikli, "Bu, imkansız bir senaryo değil; bu durum, en geç yarın sabah gerçekleşebilir." ifadelerini kullandı.

İsrailli Bakanın Türkiye'yi ve Türk ordusunu hedef alan bu sözleri, bölgesel gerilimi artıracak bir tehdit olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: Haber7