Ata Sporunun Kalbi Vezirköprü’de Atacak

Güreşseverler, başpehlivanlık boyunun yanı sıra deste, küçük orta, büyük orta, başaltı ve diğer tüm kategorilerde gerçekleştirilecek mücadeleleri yakından takip etme fırsatı bulacak. Vezirköprü Bir Kez Daha Güreşin Başkenti Olacak Yirmi yıllık geçmişiyle Türk yağlı güreş takviminin vazgeçilmez organizasyonları arasına giren Kunduz Yağlı Güreşleri, bu yıl da sporun, kültürün ve kardeşliğin buluştuğu önemli bir organizasyon olarak dikkat çekiyor. 7-9 Ağustos 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek 20. CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi Kunduz Yağlı Güreşleri, yalnızca şampiyonların belirleneceği bir spor organizasyonu değil; ata sporunun yaşatıldığı, Türk kültürünün gelecek kuşaklara aktarıldığı ve Vezirköprü’nün tanıtımına büyük katkı sağlayan önemli bir kültür şöleni olarak kapılarını güreşseverlere açacak. Türkiye’nin dört bir yanından gelecek pehlivanlar, dualarla çıkacakları er meydanında altın kemer ve lig puanı için mücadele ederken, binlerce vatandaş da ata sporunun coşkusuna Kunduz Yaylası’nın eşsiz atmosferinde ortak olacak.