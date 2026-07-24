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Spor
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Ata Sporunun Kalbi Vezirköprü’de Atacak

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Ata Sporunun Kalbi Vezirköprü’de Atacak

Samsun’un doğal güzellikleri, tarihi mirası ve eko turizm potansiyeliyle öne çıkan ilçesi Vezirköprü, Türkiye’nin en prestijli yağlı güreş organizasyonlarından birine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Geleneksel hale gelen ve bu yıl 20’ncisi düzenlenecek CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi Kunduz Yağlı Güreşleri, 07-09 Ağustos 2026 tarihleri arasında Kunduz Yaylası’nda gerçekleştirilecek.

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Foto - Ata Sporunun Kalbi Vezirköprü’de Atacak

Karadeniz’in incisi olarak gösterilen Vezirköprü, yalnızca doğal güzellikleriyle değil, yüzyıllardır yaşatılan kültürel değerleriyle de adından söz ettirmeye devam ediyor. İlçenin simgelerinden biri haline gelen Kunduz Yağlı Güreşleri, bu yıl da ata sporunun en önemli temsilcilerini aynı er meydanında buluşturacak.

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Foto - Ata Sporunun Kalbi Vezirköprü’de Atacak

Geçtiğimiz yıl Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu (TGGF) tarafından organize edilen CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi’ne dahil edilen Kunduz Yağlı Güreşleri, kısa sürede ligin en önemli etaplarından biri haline geldi. Lig statüsüne kavuşmasının ardından organizasyona olan ilgi önemli ölçüde artarken, Türkiye’nin önde gelen başpehlivanları puan mücadelesi için Vezirköprü’de kol bağlayacak.

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Foto - Ata Sporunun Kalbi Vezirköprü’de Atacak

Kunduz Er Meydanı’nda gerçekleşecek organizasyonda başpehlivanlık kategorisinin yanı sıra tüm boylarda yüzlerce pehlivan kıyasıya mücadele edecek. Lig puanlaması açısından büyük önem taşıyan müsabakalar, sezonun kaderini belirleyecek organizasyonlardan biri olarak değerlendiriliyor.

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Foto - Ata Sporunun Kalbi Vezirköprü’de Atacak

Her yıl on binlerce ziyaretçiyi ağırlayan Kunduz Yaylası, yalnızca güreş müsabakalarına değil, aynı zamanda kültürel ve sosyal etkinliklere de ev sahipliği yapacak. Türkiye’nin farklı şehirlerinden gelecek güreş tutkunları, üç gün boyunca hem ata sporunun heyecanını yaşayacak hem de Vezirköprü’nün eşsiz doğasının tadını çıkaracak. Serin yayla havası, çam ormanlarıyla çevrili doğal ortamı ve geleneksel atmosferiyle Kunduz Yaylası, güreş organizasyonunu adeta bir festivale dönüştürüyor. Ata Sporunun Geleceğine Katkı Sağlıyor Türk kültürünün en önemli miraslarından biri olan yağlı güreşlerin gelecek nesillere aktarılması açısından büyük önem taşıyan Kunduz Yağlı Güreşleri, yalnızca bir spor organizasyonu olmanın ötesinde kültürel bir buluşma niteliği taşıyor. Er meydanında sergilenen centilmenlik, dürüstlük, saygı ve mücadele ruhu, Türk spor geleneğinin en önemli değerlerini yaşatmaya devam ederken, genç pehlivanların da kendilerini gösterme fırsatı bulduğu organizasyon, yeni şampiyonların yetişmesine katkı sağlıyor.

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Foto - Ata Sporunun Kalbi Vezirköprü’de Atacak

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde yer alan Şahinkaya Kanyonu başta olmak üzere doğal güzellikleriyle dikkat çeken Vezirköprü, Kunduz Yağlı Güreşleri sayesinde ulusal ölçekte de adından söz ettiriyor. Her yıl yüzlerce sporcu, antrenör, hakem, basın mensubu ve binlerce ziyaretçinin ilçeye gelmesi, Vezirköprü’nün turizm potansiyelinin tanıtılmasına önemli katkı sunuyor. Eko turizm, doğa sporları, kamp, trekking ve kültür turizmiyle öne çıkan ilçe, yağlı güreş organizasyonu sayesinde spor turizminin de önemli merkezlerinden biri olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Başpehlivanlar Er Meydanında Kol Bağlayacak CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi’nin en kritik etaplarından biri olarak gösterilen organizasyonda, Türkiye’nin önde gelen başpehlivanlarının er meydanına çıkması bekleniyor. Lig puan sıralamasını doğrudan etkileyecek müsabakalar nedeniyle kıran kırana mücadelelere sahne olması beklenen Kunduz Yağlı Güreşleri, üç gün boyunca nefes kesen karşılaşmalara ev sahipliği yapacak.

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Foto - Ata Sporunun Kalbi Vezirköprü’de Atacak

Güreşseverler, başpehlivanlık boyunun yanı sıra deste, küçük orta, büyük orta, başaltı ve diğer tüm kategorilerde gerçekleştirilecek mücadeleleri yakından takip etme fırsatı bulacak. Vezirköprü Bir Kez Daha Güreşin Başkenti Olacak Yirmi yıllık geçmişiyle Türk yağlı güreş takviminin vazgeçilmez organizasyonları arasına giren Kunduz Yağlı Güreşleri, bu yıl da sporun, kültürün ve kardeşliğin buluştuğu önemli bir organizasyon olarak dikkat çekiyor. 7-9 Ağustos 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek 20. CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi Kunduz Yağlı Güreşleri, yalnızca şampiyonların belirleneceği bir spor organizasyonu değil; ata sporunun yaşatıldığı, Türk kültürünün gelecek kuşaklara aktarıldığı ve Vezirköprü’nün tanıtımına büyük katkı sağlayan önemli bir kültür şöleni olarak kapılarını güreşseverlere açacak. Türkiye’nin dört bir yanından gelecek pehlivanlar, dualarla çıkacakları er meydanında altın kemer ve lig puanı için mücadele ederken, binlerce vatandaş da ata sporunun coşkusuna Kunduz Yaylası’nın eşsiz atmosferinde ortak olacak.

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