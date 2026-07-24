Ata Sporunun Kalbi Vezirköprü’de Atacak

Her yıl on binlerce ziyaretçiyi ağırlayan Kunduz Yaylası, yalnızca güreş müsabakalarına değil, aynı zamanda kültürel ve sosyal etkinliklere de ev sahipliği yapacak. Türkiye’nin farklı şehirlerinden gelecek güreş tutkunları, üç gün boyunca hem ata sporunun heyecanını yaşayacak hem de Vezirköprü’nün eşsiz doğasının tadını çıkaracak. Serin yayla havası, çam ormanlarıyla çevrili doğal ortamı ve geleneksel atmosferiyle Kunduz Yaylası, güreş organizasyonunu adeta bir festivale dönüştürüyor. Ata Sporunun Geleceğine Katkı Sağlıyor Türk kültürünün en önemli miraslarından biri olan yağlı güreşlerin gelecek nesillere aktarılması açısından büyük önem taşıyan Kunduz Yağlı Güreşleri, yalnızca bir spor organizasyonu olmanın ötesinde kültürel bir buluşma niteliği taşıyor. Er meydanında sergilenen centilmenlik, dürüstlük, saygı ve mücadele ruhu, Türk spor geleneğinin en önemli değerlerini yaşatmaya devam ederken, genç pehlivanların da kendilerini gösterme fırsatı bulduğu organizasyon, yeni şampiyonların yetişmesine katkı sağlıyor.