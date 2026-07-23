Kartal kaptanıyla güldü! Tur Danimarka'ya kaldı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Beşiktaş, Midtjylland'ı Orkun Kökçü'nün golüyle mağlup ederek UEFA Avrupa Ligi'nde bir üst tur yolunda avantaj yakaladı.
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında sahasında Danimarka temsilcisi Midtjylland'ı 1-0 mağlup ederek rövanş öncesi önemli bir avantaj elde etti. Siyah-beyazlı ekibe galibiyeti getiren golü Orkun Kökçü kaydetti.
Beşiktaş Stadyumu'nda oynanan mücadeleye etkili başlayan Beşiktaş, rakibinin 16. dakikada Friday Ubi Etim'in kırmızı kart görmesiyle sayısal üstünlüğü ele geçirdi. Danimarka temsilcisi karşılaşmanın büyük bölümünü 10 kişi tamamladı.
Siyah-beyazlılar, aradığı golü 26. dakikada Orkun Kökçü ile buldu. Milli futbolcu, attığı nefis golle takımını 1-0 öne geçirirken tribünleri ayağa kaldırdı.
Kalan dakikalarda skor üstünlüğünü koruyan Beşiktaş, sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrılarak UEFA Avrupa Ligi'nde bir üst tur yolunda avantaj yakaladı.
Siyah-beyazlı ekip, rövanş mücadelesinde avantajını koruyarak adını bir üst tura yazdırmayı hedefleyecek.
Spor
UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu: Beşiktaş - Midtjylland maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?