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Gündem ABD'nin trilyon dolarlık savunma bütçesinde dikkat çeken İsrail maddesi
Gündem

ABD'nin trilyon dolarlık savunma bütçesinde dikkat çeken İsrail maddesi

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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ABD'nin trilyon dolarlık savunma bütçesinde dikkat çeken İsrail maddesi

ABD Temsilciler Meclisi, 2027 mali yılı için 1,15 trilyon dolarlık Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası'nı (NDAA) kabul ederek Senato'ya gönderdi. Tasarıda yer alan bir madde ise Washington ile Tel Aviv arasındaki askeri iş birliğini yeni bir aşamaya taşıyacak düzenlemeyi içeriyor.

ABD Temsilciler Meclisi, 2027 mali yılına ilişkin 1,15 trilyon dolarlık Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası'nı (NDAA) 216 "evet" oyuna karşılık 212 "hayır" oyuyla kabul etti.

Temsilciler Meclisi'nden geçen tasarı, Senato'da da kabul edilmesi halinde Başkan Donald Trump'ın onayına sunularak yürürlüğe girecek.

Tasarıdaki İsrail maddesi dikkat çekti

Savunma bütçesinin en dikkat çeken bölümlerinden biri ise tasarının 219. maddesi oldu.

Söz konusu madde, ABD ordusunun teknoloji ve tedarik zincirinin İsrail ordusuyla daha kapsamlı şekilde entegre edilmesini öngörüyor.

Ortak askeri teknoloji dönemi

Düzenleme kapsamında, İsrail menşeli veya iki ülkenin ortak geliştirdiği askeri teknolojilerin 2030 yılına kadar ABD'nin resmi savunma programlarına dahil edilmesi hedefleniyor.

Entegrasyon planının şu alanları kapsadığı belirtiliyor:

  • İnsansız hava ve kara sistemlerine karşı savunma teknolojileri,
  • Füze savunma sistemleri,
  • Yapay zekâ destekli askeri uygulamalar,
  • Gelişmiş elektronik harp sistemleri,
  • Diğer stratejik savunma teknolojileri.

ABD-İsrail askeri iş birliği derinleşiyor

Tasarıdaki düzenleme, Washington ile Tel Aviv arasındaki askeri ve teknolojik iş birliğinin daha kurumsal bir yapıya kavuşturulmasını hedefliyor.

Yasanın Senato'dan da geçmesi halinde, İsrail ile ortak geliştirilen birçok savunma teknolojisinin önümüzdeki yıllarda ABD ordusunun standart askeri envanterine ve operasyonel programlarına entegre edilmesinin önü açılmış olacak.

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