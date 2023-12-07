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Dünya Rus savaş uçakları Ortadoğu'da
Dünya

Rus savaş uçakları Ortadoğu'da

Yeniakit Publisher
2023-12-07 08:35:00 -

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ziyaretinde 4 adet Su-35 savaş uçağıyla gövde gösterisi yaptı.

Rusya Savunma Bakanlığının yayınladığı videoya göre, Putin’in içerisinde bulunduğu İL-96 model devlet başkanlığı uçağına eşlik etmek üzere savaş uçakları da kalkış yaptı.

 

Putin’in uçağının her iki yanında ikişerli gruplar halinde yer alan Su-35S model savaş uçaklarının havadan havaya hedefleri vurabilme yeteneğine sahip R-73 ve R-77 füzeleri taşıdığı görüldü.

Rus savaş uçakları Putin'in yolculuğuna başkent Abu Dabi’ye ininceye kadar eşlik etmeyi sürdürdü.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, çeşitli sınıflardaki standart havacılık silahlarına sahip Su-35S'lerin uluslararası uçuş boyunca devlet başkanlığı uçağına hava desteği sağladığı kaydedildi.
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Uçakların şiddetli yağmur ve sert rüzgarların etkili olduğu zorlu hava koşullarında bir havaalanından kalktığı belirtilen açıklamada, savaş uçaklarının birinci sınıf pilotlar tarafından kullanıldığı belirtildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Orta Doğru ziyareti kapsamında Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) ardından Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’a geldi.

 

Havalimanında yetkililer tarafından karşılanan Putin, daha sonra Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile Yemame Sarayı'nda bir araya geldi. İkili arasındaki sıcak görüşme dikkatlerden kaçmadı.

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Yorumlar

acaba ???

uluslarası ceza mahkemesi yakalama kararı var gideceği yerler belli ve amerika bir oyun oynarmı korkusu savaş ucağı önemli değil 20 tane füzeye bakar korku imparatorluğu yarin netenyahuda aynı duruma düşer kesin
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