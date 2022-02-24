Rus savaş uçağı düşürüldü

Ukrayna Dışişleri Bakanlı'ğından yapılan son dakika açıklamasına göre Rusya'nın hava saldırıları sonrası bir Rus savaş uçağının düşürüldüğü belirtildi. Ülkenin doğusunda Ruslara ait bir savaş uçağının düşürüldüğünü ilan ettiler. Toplamda 5 Rus uçağı ve helikopter düşürüldü.

Rusya'nın bir saat kadar önceki açıklamalarına göre, Ukrayna'nın tüm hava sistemlerinin yok edildiği belirtilmişti.

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