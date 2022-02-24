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Dünya Rus savaş uçağı düşürüldü
Dünya

Rus savaş uçağı düşürüldü

Ukrayna’dan yapılan son dakika açıklamasına göre, Rusya’ya ait bir savaş uçağı düşürüldü. Açıklamada, 5 Rus uçağı ve helikopter düşürüldüğü belirtildi.

Yeniakit Publisher
2022-02-24 08:57:00 - 2022-02-24 09:39:20
Rus savaş uçağı düşürüldü

Ukrayna Dışişleri Bakanlı'ğından yapılan son dakika açıklamasına göre Rusya'nın hava saldırıları sonrası bir Rus savaş uçağının düşürüldüğü belirtildi. Ülkenin doğusunda Ruslara ait bir savaş uçağının düşürüldüğünü ilan ettiler. Toplamda 5 Rus uçağı ve helikopter düşürüldü.

Rusya'nın bir saat kadar önceki açıklamalarına göre, Ukrayna'nın tüm hava sistemlerinin yok edildiği belirtilmişti.

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Yorumlar

meleknur

OTURUN ÇÖZÜMÜ MASADA ARAYIN! AYIPTIR! İŞİNİZE GELİNCE HİÇ BU ZAMANDA BÖYLE OLURMU DEYİPTE ÇOCUKLAR GİBİ SAVAŞ YAPARSANIZ HİÇ KİMSEDEN YARDIM İSTEME HAKKINIZ DA OLMAZ
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Mehmet

vur ukrayna vur bakmayın rus itlerin göz yaşlarına.
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