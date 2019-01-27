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Rus savaş uçağı böyle ikiye ayrıldı!

Rusya'da 5 gün önce iniş yaparken kaza yapan Tu-22M3 bombardıman uçağının yere çakılma görüntüleri ortaya çıktı.

27 Ocak 2019 Pazar 13:30

Rusya'da 5 gün önce inişte kaza yapan Tu-22M3 bombardıman uçağının düşme anının görüntüleri ortaya çıktı.

Rusya'nın kuzeybatısında bulunan Murmansk bölgesinde uçuş görevini tamamladıktan sonra piste iniş sırasında düşen Tu-22M3 tipi Rus bombardıman uçağında bulunan 3 askeri personelden 2'si yaşamını yitirmiş, bir asker ise ağır yaralı olarak kurtarılmıştı.

Uçağın düşme anının görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde piste sert iniş gerçekleştiren uçağın gövdeden ikiye ayrıldığı ve alev aldığı görülüyor.

Yaşanan kazadan sonra Rusya Savunma Bakanlığı ikinci bir emre kadar Rusya'da süpersonik uçakların uçuşunu durmuştu.

Süpersonik bombardıman uçağı

Tu-22'ler, Sovyet döneminde uzun menzilli bombardıman uçağı olarak tasarlandı.1962'de ilk uçuşunu gerçekleştiren Tu-22'ler, kanatlarına ileri-geri hareket ettirecek özelliğe sahip. 14 bin metre irtifaya çıkabilen uçaklar, saatte en fazla 2 bin 300 kilometre hızla uçabiliyor. Gelişmiş füze ve bomba taşıyabilen uçağın en yeni modeli ise Tu-22M3. 1990'larda tasarlanan uçak ilk olarak 1997'de Çeçenistan'daki operasyonlarda kullanılmıştı.

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Haber Tarihi: 27 Ocak 2019 Pazar 13:30
  1. Rusya
  2. Tu-22M3 bombardıman uçağı
  3. Murmansk bölgesi

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