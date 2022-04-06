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Dünya Rus saldırılarından kaçan Mıkolayiv halkı: Korkuyorum füzeler uçuyor
Dünya

Rus saldırılarından kaçan Mıkolayiv halkı: Korkuyorum füzeler uçuyor

Rusya’nın yoğun hava saldırılarının hedefinde olan Ukrayna’nın Mıkolayiv şehrinde halk, Rus saldırıları nedeniyle haftalardır sığınaklarda yaşıyor.

Yeniakit Publisher
2022-04-06 21:46:00 -
Rus saldırılarından kaçan Mıkolayiv halkı: Korkuyorum füzeler uçuyor

Rusya’nın yoğun hava saldırılarının hedefinde olan Ukrayna’nın Mıkolayiv şehrinde halk, Rus saldırıları nedeniyle haftalardır sığınaklarda yaşıyor.

Rusya’nın yoğun hava saldırıları altındaki Ukrayna’nın liman kenti Mıkolayiv’de halkın büyük bir çoğunluğu hayatını sığınaklarda devam ediyor. Özellikle akşam saatlerinde sığınaklardaki insan sayısı artarken, yiyecek ve içecek imkanlarının sınırlı olduğu sığınaklarda insanlar zor şartlarda hayat mücadelesi veriyor.

"Her insan savaştan korkar"

Sığınakta yaşayan Dmitry yaptığı açıklamada, "Elbette korkuyorum, her insan savaştan korkar, savaştan korkmayan kimse yok. Savaş herkese farklı şekillerde dokunur, ancak yine de özü aynıdır. Ama herkese dokunur. Her şeyi mahvettiler ve çoğu insan akrabalarına ne olduğunu bilmiyor. Akrabalarım var, onlarla ne olduğunu bilmiyorum, bağlantım yok. Bunun hakkında ne düşünebilirim?" dedi.

"Korkuyorum füzeler uçuyor"

Hava saldırılarından korunmak için sığınakta kalan Olya ise, "Burada yaşıyorum. Elbette korkuyorum, füzeler uçuyor. Tabii ki korkutucu ve insanlar birbirlerine daha yakın olabilmek için buraya geliyor. Sığınağa geldiler çünkü evde korkuyorlar. Ben evde yalnız yaşıyorum, bu yüzden orada yalnız başıma korkuyorum. Kızım ve torunlarım Estonya’ya gitti, orada yaşıyorlar. Ben de şimdi buradayım. Burası benim için güvenli. Prensip olarak, burada her şeyden memnunum, ama gönüllü yardımın olması kesinlikle iyi olurdu. Kızıl Haç’a gidiyoruz, elbette ürünler veriyoruz, ama her zaman işe yaramıyor" dedi.

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