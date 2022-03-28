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Dünya Rus roketleri Ukrayna şehirlerini bombalıyor!
Dünya

Rus roketleri Ukrayna şehirlerini bombalıyor!

Rusya'nın yoğun saldırıları altında olan Ukrayna'nın Mariupol, Lutsk, Harkov, Jitomir, Rivne şehirleri akşam saatlerinde Rus roketleri tarafından vuruldu.

Yeniakit Publisher
2022-03-28 00:51:00 - 2022-03-28 01:13:02
Rus roketleri Ukrayna şehirlerini bombalıyor!

Ukrayna’nın Mariupol, Lutsk, Harkov, Jitomir, Rivne şehirleri yeniden Rus bombardımanın hedefi oldu.

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırıları devam ediyor. Rus ordusu akşam saatlerinde Ukrayna’nın Lutsk, Harkov, Jitomir, Rivne bölgelerini de roketle vurdu.

"Bu Avrupa’nın hoşuna gidiyor mu?"

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanının Danışmanı Mihaylo Podolyak konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Her gün daha fazla roket atılıyor. Mariupol bombardıman altında. Lutsk, Harkov, Jitomir, Rivne vuruldu. Rusların başka konuştuğu dil ve insanlığı yok. Sadece roketler ve bombalar. Bu Avrupa’nın hoşuna gidiyor mu?" ifadelerini kullandı.

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