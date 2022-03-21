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Dünya Rus polisi Herson'da sivillere ateş açtı
Dünya

Rus polisi Herson'da sivillere ateş açtı

Ukrayna'nın Herson kentinde Rus işgaline karşı yapılan protestoda Rus polisleri, sivillere ateş açtı.

Yeniakit Publisher
2022-03-21 17:37:00 - 2022-03-21 17:50:48

Rusya’nın saldırılarına karşı Herson’da düzenlenen protestoda, Rus polisi göstericilere ateş açtı.

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırılarında Rus birliklerinin kontrolüne geçen Herson kentinde yaşayan siviller, bu işgale karşı çıkmak için protesto gösterileri yapmaya devam ediyor. Kentte yapılan son Rusya karşıtı protesto gösterisi sırasında da birkaç sivil ellerindeki Ukrayna bayraklarıyla meydana çıktı. Kent meydanında geniş güvenlik önlemleri alan Rus polisi kimsenin alana çıkmasına izin vermedi.

Rus polisi göstericilere ateş açtı

Halkın protestolarını yapma konusunda ısrarı sürünce Rus polisi silahlarla sivillere ateş etti. Yaşanan olayda bazı protestocular yaralanırken, Rus polisi birçok göstericiyi de gözaltına aldı.

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