Rus ordusunun Ukrayna sınırındaki 'gizli yolu' ifşa oldu!

The Daily Beast sitesinde yer alan habere göre, Planet tarafından çekilen uydu görüntülerinde, Rus birliklerinin Salı günü Rusya-Belarus sınırına yakın Pripyat Nehri boyunca bir duba köprü inşa ettiği görüldü.

Nehir, Ukrayna ve Belarus topraklarını kapsayan, Çernobil Yasak Bölgesi olarak bilinen geniş bölgenin yakınında bulunuyor.

Uydu görüntüleri, Moskova’nın Rus askerlerini Ukrayna’ya yakın bölgelerden çekmeye başladığını duyurduğu bir zamanda geldi. Ancak bu adım Ukrayna ve Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO) tarafından şüpheyle karşılandı.

Analistler, bir Rus işgali durumunda, köprünün şu anda Belarus’ta askeri tatbikatlar yapmak üzere konuşlanmış Rus kuvvetlerinin Ukrayna topraklarına doğru ilerlemesi için birçok potansiyel rotadan biri olabileceğinden endişe ediyor.

Uydu görüntüleri, köprünün yakınında herhangi bir zırhlı araç yoğunluğu göstermese de, bölgeye giden yollarda Rus kuvvetleri geniş çapta konuşlandı.

Dış Politika Araştırma Enstitüsü’nde Rusya konusunda araştırmacı olan Rob Lee, Şubat ayı başlarında Rus mühendislik birimleri ve duba ekipmanlarının Belarus’a girdiğini bildirdi.

Belarus Savunma Bakanlığı, geçtiğimiz hafta sonlarında Rus askeri birliklerinin Pripyat Nehri boyunca ‘su bariyerini geçme’ tatbikatı yaptığını duyurdu.

Bakanlık, bir grup tank ve aracı gösteren bir video da yayınladı. Ordunun tatbikatlar yaptıktan sonra Kırım köprüsü üzerinden bölgeden ayrıldığını ve bazı kuvvetlerin üslerine döneceğini de bildirdi.

Ancak ABD’li üst düzey bir yetkili, Rusya’nın Ukrayna sınırındaki bazı askerleri geri çektiği yönündeki açıklamasının gerçeği yansıtmadığını öne sürerek, Moskova’nın sınıra 7 bin civarında asker daha gönderdiğini bildirdi.

İsminin açıklanmasını istemeyen yetkili, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin diplomasiye açık olduğunu söylese de, gizli olarak savaş için hazırlık yaptıklarını iddia etti.

Söz konusu yetkili, Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmek için ‘her an’ bir bahane yaratabileceğini de öne sürdü.

Diğer yandan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Ukrayna sınırındaki Rus askeri varlığında herhangi bir düşüş olduğuna dair işaret görmediğini ve sadece küçük bir birliğin değiştiğini söyledi.