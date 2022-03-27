  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Rus ordusunda dev kayıp
Dünya

Rus ordusunda dev kayıp

Ukrayna'ya saldıran Rus ordusunun 16 bin 600 askerini, 121 uçağını, 127 helikopterini ve 582 tankını kaybettiği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2022-03-27 14:49:00 -
Rus ordusunda dev kayıp

Ukrayna'ya saldıran Rus ordusunun 16 bin 600 askerini, 121 uçağını, 127 helikopterini ve 582 tankını kaybettiği bildirildi.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun 24 Şubat-27 Mart dönemindeki kayıplarıyla ilgili bilgileri açıkladı.

Buna göre, Ukrayna'ya saldıran Rus ordusundan 16 bin 600 asker öldürüldü, Ruslara ait 121 uçak, 127 helikopter, 582 tank, 1664 zırhlı araç, 294 top, 93 roketatar sistemi ve 52 hava savunma sistemi imha edildi.

Rus güçleri 1144 araç, 7 gemi ve hafif sürat teknesi, 73 yakıt aracı ve 56 insansız hava aracını da kaybetti. 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay